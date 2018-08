'Ik heb het leven dat ik wil. Ik kan me niet indenken hoe ik nog gelukkiger zou kunnen worden.'

HUMO Ook vorig jaar ging het mis in Götzis. Je brak er je polsstok in drie stukken, waardoor je het WK in Londen miste. Als je volgend jaar Götzis nog maar nadert, denk je toch al: help!

Niels Pittomvils (lacht) «Ja, daar hebben we al veel grappen over gemaakt. Ach, in Amsterdam ben ik ook gevallen tijdens het hordenlopen. Die dingen gebeuren.»

HUMO Je hebt twee flinke littekens op je knie.

Pittomvils «Ja, niet alleen mijn kruisbanden maar ook mijn laterale ligamenten werden volledig afgerukt, met zelfs een stukje bot erbij.»

HUMO Hoe heb je dat in ’s hemelsnaam voor elkaar gekregen?

Pittomvils «Moeilijk te zeggen. Om ongeldige sprongen te registreren ligt er een soort plasticine op de plank. Ik denk dat ik met mijn middenvoet daarop ben terechtgekomen. Het gebeurde bij mijn eerste poging, dus ik ging voluit, zette extra hard aan en ja... Ik wist meteen dat het goed mis was. Maar in de ziekenwagen dacht ik al: ‘Oké, nu gewoon revalideren en terugkomen.’ Tenminste, nadat ze me ervan hadden verzekerd dat mijn carrière niet voorbij was, want daar had ik natuurlijk wel even voor gevreesd. Het zou wel zeker zes maanden duren voor ik er weer zou staan.»

HUMO Een polsstok die breekt terwijl je in de lucht hangt, dat lijkt me een nachtmerrie.

Pittomvils «Dat is waar. Een polsstokspringer moet vertrouwen kunnen hebben in zijn materiaal. Maar zo’n stok is gemaakt van koolstof en glasvezel, dat blijft fragiel. Het was een nieuwe stok, het was warm... Tja.

»Ik had het de hele winter ervoor al mentaal moeilijk gehad met polsstokspringen. Bij de opwarming voor wedstrijden moest ik mezelf elke keer echt moed inspreken om af te zetten en te springen. Op training sprong ik zelfs meestal gewoon niet.»

HUMO Was je bang?