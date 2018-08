'Zoek vooral geen logica in het verhaal, ik heb het in een staat van waanzin geschreven'

In ‘Under the Silver Lake’ raakt de werkloze Sam (Andrew Garfield) onder de bekoring van Sarah, zijn sensuele buurvrouw. Wanneer Sarah spoorloos verdwijnt, begint hij in het ultraviolette licht van Los Angeles aan een bevreemdende speurtocht die hem naar de raarste feestjes, de geheimzinnigste nachtclubs en de diepste crypten voert. Onderweg ontmoet hij allerlei bizarre figuren, onder wie een striptekenaar die gelooft in een rondsluipende ‘Uilendame’ en een oude pianist die beweert alles van Nirvana te hebben gecomponeerd. Het komt allemaal uit de koker van de 44-jarige David Robert Mitchell, die zich met ‘Under the Silver Lake’ ontpopt als een waardige opvolger van die andere eigenzinnige Amerikaanse cineast, David Lynch.

HUMO Voor wie houdt van rare complottheorieën, subliminale boodschappen en verborgen symbolen, is ‘Under the Silver Lake’ een feest. Zo beweert een personage dat er in de rechterbovenhoek van elk dollarbiljet een klein uiltje prijkt. Ik heb het na de film met mijn vergrootglas gecheckt, en ja, hoor!