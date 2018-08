Dwarskijker over 'F.C. De Kampioenen' en 'Dagelijkse Zomerkost'

'Marcske is nog steeds het soort blije eikel dat mij aan de gevolgen van een lobotomie doet denken'

F.C. De Kampioenen

Eén – 27 juli – 660.538 kijkersEén – 30 juli – 672.440 kijkers

Ik sta er nog altijd enigszins paf van dat de Vlamingen altezamen – gansch het volk – volgens een onderzoek van Telenet in het jaar 2017 zes miljoen uren naar de eeuwige terugkeer van ‘F.C. De Kampioenen’ hebben gekeken. Zonder dat ze daarvoor betaald werden. En zonder dat ze er zelf in meespeelden. Dat succes, waaraan ik geen deel heb, ervaar ik als een geval van overmacht.

Voorts heb ik stilaan het gevoel dat ‘F.C. De Kampioenen’ Vlaams cultureel erfgoed is, straks misschien Unesco-werelderfgoed, en dat je mogelijk een cultuurbarbaar bent als je, zoals ik, de afgelopen twintig jaar alleen maar flarden van dit lachsucces hebt ondergaan, zowel per ongeluk als in het voorbijgaan. Of in het vooruitzicht van een interview met Marijn Devalck.