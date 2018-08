Wat helpt écht tegen armoede: de experimenten van econome Esther Duflo. 'Wat mij verbaast is niet dat er vluchtelingen naar hier komen, maar dat het er zo weinig zijn'

'Een tv is voor sommige armen belangrijker dan een volle maag. Als je dat niet inziet, haalt je goedbedoelde hulp niets uit'

Hoeveel geld ook naar arme landen vloeit, het resultaat lijkt steeds hetzelfde: dorpen raken in verval en bronnen drogen op omdat welmenende hulpverleners geen oren hebben naar wat de plaatselijke bevolking écht nodig heeft. ‘Hoe zorgen we ervoor dat hulp daadwerkelijk haar doel bereikt?’ Van die vraag heeft Esther Duflo (45) haar levenswerk gemaakt. Duflo studeerde Economische Wetenschappen in Parijs en aan het Massachusetts Institute of Technology in Boston. Daar richtte ze in 2003 samen met haar promotor Abhijit Banerjee, met wie ze intussen is getrouwd, het Poverty Action Lab op, een instituut waar vandaag meer dan 120 wetenschappers onderzoek voeren naar wegen uit de armoede. Duflo’s carrière is nog maar halfweg, en toch ontving ze al de hoogste onderscheidingen in haar vakgebied.

– Laat ons beginnen met een vraag die we ons allemaal weleens stellen: moet je iets geven aan een bedelaar op straat?

ESTHER DUFLO «Of het móét, weet ik niet, maar ik doe het vaak.»

– Ook als u niet weet of u hem met dat geld echt helpt? Misschien is hij verslaafd en koopt hij er een fles sterkedrank mee.