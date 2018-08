'Er zullen meer mensen sterven, en niet alleen kleine kinderen en ouderen'

HUMO Er wordt ons – ook door een zeer gehydrateerd ogende Frank Deboosere – voortdurend aangeraden om vooral voldoende water te drinken. Waarom is dat zo belangrijk?

Bart Bautmans (Agentschap Zorg en Gezondheid) «We hebben vocht nodig om ons af te koelen. Door zweet te verdampen koelen we de huid af, en dus ook ons lichaam. En daarvoor hebben we veel vocht nodig. We bestaan ook voor het grootste gedeelte uit water, en alles in ons lichaam functioneert met water.»

HUMO Veel mensen voelen zich vermoeid, lusteloos en zelfs slaperig door de warmte. Hoe komt dat?

Bautmans «’s Nachts slaap je slechter, en de hersenen raken vervolgens een tikje ontregeld: ons beoordelingsvermogen wordt aangetast, we komen wat minder scherp uit de hoek, we zijn minder alert en kunnen ons moeilijker concentreren.

»Alles begint met het hart. Dat krijgt het signaal dat het sneller moet pompen, omdat de kleinste bloedvaten in de huid verwijden, zodat er meer bloed door kan stromen. Doordat er meer bloed door de haarvaatjes stroomt, verdampen we vocht op de huid, zodat het bloed kan worden afgekoeld. En dat gaat je hele systeem rond. Het verklaart ook waarom je handen en je voeten wat dikker kunnen worden, want daar vindt zeer veel afkoeling plaats. Je nieren moeten tegelijk harder werken, omdat ze vocht proberen op te houden. Eigenlijk is ons hele systeem van slag.»

HUMO We worden ook prikkelbaar en onrustig van de hitte.

Bautmans «Dat komt door die minder goede nachtrust: we worden vaker wakker en slapen minder snel weer in. Maar de warme nachten hebben ook een invloed op het immuunsysteem en het hormonaal systeem, waardoor we ons anders voelen.»

HUMO De hitte kan ook huiduitslag met jeukende blaasjes en verkleuring veroorzaken.

Bautmans «De huid kan uitdrogen, waardoor ze gevoeliger wordt. De hoornlaag, de buitenste laag van de huid, wordt een beetje dikker, en dat kan voor een opstoot van puistjes en mee-eters zorgen. En omdat we zoveel zweten, kunnen de poriën verstopt raken. Daarom is het belangrijk om je huid goed in te smeren met zonnecrème. Als je verbrandt door de zon, werkt je huid niet meer goed en kan ze jou niet meer voldoende afkoelen.»

HUMO We kunnen ook last krijgen van hittekramp. Wat is dat precies?