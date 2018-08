Online daten is een fulltime job. U doet het op café, op familiebezoek of op het toilet. En het goeie nieuws is dat u er zelfs op vakantie niet mee hoeft te stoppen. ‘Nu het taboe op online daten bijna weg is, is een vakantielief vinden makkelijker dan ooit,’ zegt de Antwerpse doctoraatsstudent Lara Hallam.