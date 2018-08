Naema Tahir: 'Een held als premier'

Dat was in Den Haag, begin jaren 90. Imran Khan, geliefd Pakistaans cricketheld, was op wereldtournee met een liefdadigheidsmissie. Zijn eigen moeder was aan kanker overleden en daardoor was bij deze sportlegende het besef gegroeid dat Pakistaanse kankerpatiënten geen toegang hadden tot medische zorg. De rijken konden naar het Westen voor een behandeling. De armen gingen dood. Imran Khan wilde daar verandering in brengen. Hij reisde de wereld rond om geld in te zamelen voor de oprichting van het eerste gespecialiseerde kankerziekenhuis in Pakistan. En het lukte hem, dankzij zijn harde werk en zijn populariteit. Het ziekenhuis kwam er. En later een tweede. Khan ontpopte zich als filantroop en werd een nog grotere nationale held.

Pakistani zijn verzot op cricket. Imran Khan was niet alleen één van de betere bowlers, hij kon ook als de beste batten. Hij had bovendien een prinselijke allure, had in Oxford gestudeerd, was razend knap, en had een kritische inborst als het om rechtvaardigheid en gelijkheid ging. Er werd gezegd: elke Pakistaanse vrouw wil trouwen met een man zoals Imran Khan en elke Pakistaanse man wil zijn zoals Imran Khan.

In 1992 haalde Pakistan onder aanvoering van Imran Khan de wereldcup. Ik studeerde toen rechten in Leiden en ik weet nog hoe ik het met anderen over die magische finale had. Toen ik in 2008 in ‘Zomergasten’ zat bij de VPRO, heb ik beelden laten zien van die cricketmatch. Zo’n overwinning krikt het zelfvertrouwen van een land dat anders vooral negatief in het nieuws komt flink op.