Een mens van goede wil: Marijn Kenis, werkt aan de oprichting van het eerste Belgische hondenadoptiecafé

'Klanten kunnen de honden eerst leren kennen, en dan adopteren'

Marijn Kenis «De laatste zaterdag van juni organiseerden we het eerste pop-upcafé van Dogs & Drinks. We bouwden het Gentse veganistische restaurant De Groene Waaier om tot een gezellige plek waar adoptiehonden hun potentiële baasjes konden leren kennen. Er kwamen 65 geïnteresseerde hondenliefhebbers langs en daar zijn we heel blij mee. We willen de komende maanden gelijkaardige evenementen organiseren, maar nog veel liever openen we zo snel mogelijk ons hondenadoptiecafé Dogs & Drinks. We zijn nu hard op zoek naar een geschikt pand in het Gentse. Dat moet zeker een tuin hebben en mag niet in een uitgaansbuurt liggen, want dan worden de honden gek van het lawaai. Cafés die te huur staan, zijn vaak van drankenhandelaars of brouwers. Ze haken af zodra ze horen dat er ook honden in het café zullen zitten.»

HUMO Waar haalde je het idee voor een hondencafé?

Kenis «Ik zag op Facebook dat er in Gent een kattencafé is, maar ik vond in België geen enkel café voor honden. In het Franse Rijsel opende een jaar geleden het eerste hondencafé in Europa. Dat heet toepasselijk ‘Le Waf’ (lacht). Ik ging er langs en was meteen verkocht. Ik wist heel zeker: binnenkort open ik zo’n café in Gent.

»Ik ben ingenieur, maar mijn hart ligt al jaren in de horeca. Ik droom al heel lang van mijn eigen horecazaak, maar het bleef altijd bij dromen. Toen ik bij ‘Le Waf’ binnenstapte, werd die droom plots heel concreet. Ik wil niet zomaar een cafébaas zijn, maar een geëngageerde waard die verlaten of verstoten honden redt en aan nieuwe, goed menende baasjes helpt.»

HUMO Kan iedereen gewoon Dogs & Drinks binnenstappen voor een glas bier?

Kenis «Net als in elk ander café zal je gewoon iets kunnen drinken, maar net als in ‘Le Waf’ zullen klanten op voorhand een tijdsslot moeten reserveren. Ons voornaamste doel is om klanten te laten kennismaken met de honden. Later volgt dan de selectie- en adoptieprocedure. Van elke klant willen we nagaan of hij of zij geschikt is om een asielhond te adopteren. We zullen heel streng zijn. Want als iemand van 9 tot 5 werkt, vier kinderen heeft en verschillende hobby’s, willen wij weten of er nog voldoende tijd overblijft om actief met de hond bezig te zijn. Adoptiehonden hebben al genoeg slechte ervaringen achter de rug. Wij vinden het belangrijk dat ze in een huis terechtkomen waar ze levenslang welkom zijn.»

HUMO Worden de honden ook gescreend?

Kenis «Zeker. Onze adoptiehonden moeten zowel met mensen als met andere honden overweg kunnen. Ze mogen niet bijten. Het grootste probleem in België is niet honden die hun baasje aanvallen, maar honden die andere honden aanvallen. Ze zijn opgevoed om hun baasje te verdedigen en gedragen zich agressief tegenover soortgenoten. Buitenlandse honden hebben daar minder last van. Wij werken daarom nauw samen met organisaties die asielhonden of straathonden vanuit Turkije, Roemenië, Spanje of Griekenland overbrengen. Dat zijn echt heel sociale honden, maar ze moeten wel wennen aan lopen aan de leiband.»

HUMO Zullen de meeste honden in Dogs & Drinks dan vooral bastaarden en straatlopers zijn?

Kenis «Er zullen allerlei soorten zijn. De buitenlandse honden zijn meestal geen rashonden, maar de binnenlandse die we aanbieden, wel.

HUMO Lopen de dieren los in het café?

Kenis «De honden worden begeleid door vrijwilligers. Maar ze zitten niet in een kooi: ze lopen los en spelen met elkaar.»

HUMO Waarom is er nood aan een hondenadoptiecafé?

Kenis «De meeste mensen die een hond nemen, hebben goede bedoelingen. Maar ondanks alles gaat het soms toch mis, en daar is de hond de dupe van.

»Veel mannen nemen een stoer uitziende hond om hun machogehalte op te krikken. De meeste van die honden hebben allesbehalve een agressief karakter, maar ze zijn compleet verkeerd opgevoed en ontsporen totaal.»

HUMO Hoeveel honden hebt u zelf?

Kenis «Nu geen enkele (lacht). Maar zodra het hondencafé permanent open is, ben ik er dag en nacht voor al die honden.»

www.dogsanddrinks.be