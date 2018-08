40 jaar new wave: 'Mijn vader zag die festivalgangers en zei: 'Ze hebben dat hier weer vol zwart volk gesmeten''

Stijn Meuris ‘Subdivisie van de zwartjassen’

Al sinds hij de eerste keer deelnam aan Humo’s Rock Rally, in 1982 als 17-jarige met Gruppenbild, is Stijn Meuris (53) een gezworen fan van het donkerste uit die periode.

Stijn Meuris «Ik heb altijd wat moeite gehad met de term new wave, ik kan nooit precies definiëren wat het is. Ik associeer het met een bepaalde tijd, begin jaren 80, en een bepaalde klank waarin keyboards heel belangrijk zijn. Die ijzige keyboards zijn wat die muziek van toen nog altijd zo sexy maakt voor mij.»

HUMO Mij is altijd verteld: begin jaren 80 had je de top 30 én muziek die niet op de radio werd gedraaid.

Meuris «Je moest wat geluk hebben om met alternatieve muziek in aanraking te komen, ja. Ik herinner me op de VPRO het programma ‘Götterdämmerung’, een soort alternatieve TopPop. Daarin zag ik optredens van Joy Division en The Birthday Party: twee groepen waarvan ik toen nog nooit had gehoord. Dat waren deuren die plots opengingen.»

HUMO Wanneer zag je de eerste zwartjassen op de speelplaats?

Meuris «Op het Koninklijk Atheneum van Overpelt was de eerste die er anders bij liep, gek genoeg een leraar. Marc Haesendonckx gaf maatschappijleer, was bassist bij De Brassers en niet zo veel ouder dan wij. In de pauze ging hij niet naar de lerarenkamer, maar sprak hij met ons over muziek, en dat maakte geweldig veel indruk. Al snel doken er op de speelplaats gasten op met blauw haar, legerbottines en badges. Die laatste waren uiterst belangrijk: een badge van The Cure of Joy Division, dat was een code waarin je communiceerde.

»New wave zorgde voor een echte scheiding op school. Je had hier en daar nog de obligate hardrocker, te herkennen aan z’n jeansjasje met Van Halen-logo, maar plots, uit het niets, kreeg je in 1980, 1981 die subdivisie van de zwartjassen.»

HUMO Hoe zag jij er zélf uit in 1982?

Meuris «Ik was een mengeling van een burgerlijk braaf ventje en een new waver. Dat zie je ook aan die foto van Gruppenbild: ik deed helemaal niet mijn best om er bijzonder uit te zien. Het ging me gewoon 100 procent om de muziek.»