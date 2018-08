De verovering van Europa: op bezoek bij Steve Bannon. 'Als ze je een racist noemen, moet je daar trots op zijn. Het betekent dat ze aan het verliezen zijn'

Uit handelsoorlogen ontstaan echte oorlogen, dat heeft de geschiedenis al meermaals aangetoond. Het is geweten dat Steve Bannon er een voorstander van is dat zich om de 80 à 100 jaar een wereldcatastrofe aandient - zoals een wereldoorlog of grote milieuramp of pandemie - zodat de wereldbevolking gedecimeerd wordt er een nieuwe wereldorde ontstaat. Alles wat Trump doet ontplooit zich in die richting en het ergste is nog dat de republikeinse partij die gek zijn gang laat gaan en hem geen duimbreed in de weg legt. We kunnen alleen maar hopen dat in oktober bij de tussentijdse verkiezingen van het congres en het huis van afgevaardigden de republikeinen een zware afstraffing zullen krijgen en de democraten terug de macht in handen krijgen. In dat geval is het over en uit voor Trump en zijn trawanten. Als elke Amerikaan die een hekel heeft aan de president ook effectief gaat stemmen zou dat geen probleem mogen zijn.