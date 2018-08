De verovering van Europa: op bezoek bij Steve Bannon. 'Als ze je een racist noemen, moet je daar trots op zijn. Het betekent dat ze aan het verliezen zijn'

Steve Bannon (64) die een slaatje eet: het is alsof je een grizzly op een broodje falafel betrapt, maar de voormalige Trump-adviseur werkt zijn bord konijnenvoer en zijn brokkelige groene smoothie naarstig naar binnen. ‘Ik ben al negen kilo kwijt sinds ik niet meer voor Trump werk. Ik heb me in tijden niet zo goed gevoeld.’

Bannon heeft inderdaad een opmerkelijke transformatie doorgemaakt. Hij ziet er niet langer uit als de morsige dronkaard die enkele stormachtige maanden lang aan de touwtjes trok in het Witte Huis. De eigengereide ‘bommengooier van Breitbart’, die de anti-elitaire boodschap perfectioneerde waarmee Trump de presidentsverkiezingen won, en die het internet naar zijn hand zette om een cultuurstrijd te ontketenen in Amerika, leek vroeger het liefst te smullen van de kadavers van zijn linkse vijanden. Tegenwoordig heeft hij een diëtist en doet hij tweemaal per dag aan sport. Hij heeft een kleurtje en kuiert op een zomerse namiddag glimlachend door Washington, op instappers en in een bermuda, als een olijke opa die zijn gardenia’s gaat besproeien. Op één detail na: Bannon draagt twee hemden over elkaar, één zwart en één blauw, een handelsmerk sinds de militaire school. Dit is géén doorsnee man.

Steve Bannon «Het was heerlijk om campagne te voeren tegen de Democraten. Hun strategen zijn allemaal van die schriele metroseksuele mannetjes. Je moet een carnivoor zijn. Je moet moordlustig zijn. Politiek is een bloedsport. Mijn strategie voor de verkiezingen? Eérst een paar hoofden spietsen, dan aan je beleidsprogramma werken.»