Zeg drie keer snel na elkaar: Rolling Blackouts Coastal Fever. U kunt maar beter wat oefenen, want de vijf Australiërs met de gekke naam en vier gitaren zullen straks indruk maken op Pukkelpop. Hun gloednieuwe debuut ‘Hope Downs’ is een onweerlegbaar tegenargument voor al wie zegt dat gitaarmuziek dood is.