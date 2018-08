Dwarskijker over Francis Bacon en Claude Lanzmann: 'Hopeloze wezens in een godverlaten heelal'

Francis Bacon: A brush with violence

Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

De opwarming van de aarde is voorwaar een groot succes, waarop dan ook het glas mag worden geheven. Dorstig weer. Die zondag bleef het ook lang na zonsondergang tropisch warm, zodat een enkeling wel in de waan zal hebben verkeerd dat we Congo nog hadden, in eigen land nog wel: ‘Espoir, mon cher, maak nog een gin-tonic voor me en wees vooral niet zuinig met de gin. En jij, Moïse, mon ami, schud even mijn rugkussen voor me op.’ De hoofdpijn moet je erbij nemen, maar van een zonnesteek ga je soms aangenaam hallucineren.

Uitgerekend op die smoorhete zondagavond zond Canvas achtereenvolgens ‘Francis Bacon: A Brush with Violence’ en ‘Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah’ uit, twee documentaires die volgens mij veel meer tot hun recht zouden komen op herfst- en/of winteravonden, als het buiten guur is en de houten gewrichten van de kale bomen kreunen onder de noordenwind. Of als er ijzige sneeuw langs je raam jaagt en een strooiwagen van de weg af slipt en geheel in een sneeuwduin verdwijnt, terwijl jij je binnenshuis doodleuk zit te verheugen op niet minder dan twee interessante tv-programma’s op één avond. De vaste kosten zijn vereffend en de centrale verwarming werkt naar behoren. Wat kan jou op zo’n avond nog overkomen, een schielijke dood niet te na gesproken?

De donkere meester Francis Bacon, mad, bad and dangerous to know, een man met een helle roofvogelblik, heeft zich in de 20ste eeuw met weergaloos resultaat het beest in de mens verbeeld, en in de 21ste eeuw heeft dat afgebeelde beest nog niets aan schokkende werkelijkheid ingeboet. Als je ‘Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion’ ondergaat, de angstaanjagende triptiek waarmee Bacon omstreeks 1945 zijn binnenwereld ontsloot en zijn naam vestigde, dan hoor je het al te menselijke beest in de mens ergens in het uitdijende heelal, waar God niet thuis geeft, brullen van radeloosheid, eenzaamheid en van pijn, maar evengoed van allerlei soorten lust. Het is een klaaglijk, maar ook agressief geloei. Het is soms kermen, soms louter klappertanden, oorverdovend. Een beetje synesthesie is nooit weg in de kunstbeschouwing van de geïnteresseerde leek.