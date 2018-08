Jonge Leeuwen - 18 in 2018: Loena Hendrickx, kunstschaatsster en Eugene Djangmah, ex-sans-papiers

''Bij al mijn vrienden hoor ik dat ze goede punten moeten halen op school. Dan doen je ouders chiller tegen je.''

Loena Hendrickx «Ik heb het nog nooit zo druk gehad: in januari was er het EK kunstschaatsen, in februari de Olympische Winterspelen in Korea en in maart schaatste ik op het WK. Op de Spelen ben ik zestiende geëindigd, op het WK was ik negende, maar mijn beste prestatie zette ik neer op het EK: daar werd ik vijfde.

»Ik was eigenlijk begonnen aan een studie orthopedagogie, maar omdat kunstschaatsen al mijn tijd in beslag nam – en omdat ik al snel merkte dat die richting me toch niet zo lag – ben ik met mijn studies gestopt en heb ik een sabbatjaar ingelast.»

HUMO Jouw leven ziet er helemaal anders uit dan dat van de gemiddelde 18-jarige.

Loena «De helft van de dag ben ik bezig met schaatsen. Tijdens het seizoen sta ik drie keer per dag op het ijs. Ik probeer ook elke dag te fitnessen. Natuurlijk denk ik op sommige dagen: ‘Niet alwéér!’ Uit bed komen vind ik het moeilijkst. Maar zodra ik op het ijs sta, weet ik weer waarom ik het doe.»

HUMO Om hoe laat sta jij op, Eugene?

Eugene Djangmah (lachje) «Rond 10 uur? Dat lijkt misschien een luilekkerleven, maar ik mis het om vroeg op te staan zoals toen ik nog gewoon op school zat. Op het eind van mijn vijfde jaar was ik gezakt voor economie. Ik zag het niet zitten om mijn jaar over te doen en heb dan besloten mijn diploma te halen voor de middenjury. In het begin is niet naar school moeten wel tof: je kunt uitslapen en hebt niks te doen. Maar na een tijdje wordt het saai om altijd maar thuis te zitten. Bij momenten is het erg eenzaam. Ik mis het sociale contact. Ik probeer dit nu te zien als een overgangsjaar en volgend jaar een frisse start te nemen aan de hogeschool.»

Loena «Zo zie ik mijn jaar ook. Volgend jaar wil ik een opleiding kleuteronderwijs volgen. Al sinds ik 10 jaar was, droom ik ervan kleuterjuf te worden.»

HUMO Je weet toch dat kleuterjuf tegenwoordig geldt als een zwaar beroep?