'Hoop doet leven': Dominique Deruddere verfilmt het leven van Will Tura

'Turalura' is een briljant idee. Alle rockers die hem in de jaren 80 niet zagen staan, wilden opeens de studio in om zijn songs te bewerken'

Je voelt dat ‘Hoop doet leven’ zo wondermooi is geworden omdat Dominique Deruddere het verhaal in elkaar heeft gepuzzeld met archiefbeelden van een geschiedenis die ook de zijne is. Maar het is meer dan een documentaire, het is een heldenepos à la ‘Rocky’, met Will Tura als een geboren vechter.

HUMO ‘Hoop doet leven’ opent met de show waarin Tura wordt begeleid door een symfonisch orkest. ‘Dit is waar ik altijd van heb gedroomd,’ zegt hij glunderend, en dan barst het orkest los. Ik zat meteen recht in mijn stoel. Rocky stond in de ring, klaar voor zijn definitieve overwinning.

Dominique Deruddere «Ja, dat klopt helemaal! Dat ‘Rocky’-gevoel zit ook in ‘Iedereen beroemd!’ (Derudderes film over een vader die via de zangcarrière van zijn dochter zijn droom van roem probeert te realiseren, red.), en in mijn volgende film ‘The Chapel’, over een pianiste die deelneemt aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Ik hou van vechters, mensen die doen waarvoor ze vinden dat ze op de wereld zijn gezet, welke prijs ze er ook voor moeten betalen. Will Tura is een ongelofelijke knokker. Ik ben met Marc Didden naar Will Tura’s optreden in Kortrijk gaan kijken, en hij gaat nog steeds als een raket.»

HUMO Was je zelf verrast dat Tura jou als regisseur wilde?

Deruddere «Natuurlijk. Ik behoor tot de generatie die Will Tura, hoe zal ik het zeggen, allesbehalve bejubelde. Het was bon ton om dat niet te doen, en ik wilde net als mijn vrienden een goeie muzieksmaak hebben. Zoals de dj die in de documentaire zegt: ‘Als er ooit een plaat van Will Tura in de top dertig komt, breek ik die eigenhandig in tweeën.’ Volledig onterecht, vind ik nu. Zeker nu ik – noodgedwongen (lacht) – de composities en de arrangementen heb beluisterd. Die zijn ijzersterk. Hij is vooral op zijn teksten aangevallen, maar je moet eens luisteren naar de lyrics van pakweg Roy Orbison. Die zijn ook heel simpel, hoor, ze hebben ook vaak die naïeve toon. Als mijn vrienden er niet bij waren en er passeerde een nummer van Will Tura op de radio, dan zette ik die nooit af. Ik vond zijn liedjes toen al mooi. We waren in die tijd gewoon zelfingenomen lullen. Dus is deze film ook een mea culpa: ‘Sorry, Will, ik had vroeger wel wat ruimdenkender mogen zijn.’»