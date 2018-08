Dominic Cooke (regisseur) «Florence en Edward zijn gemaakt voor elkaar. Maar tijdens de huwelijksnacht botsen ze op problemen waarover ze moeten praten. En dan wordt het moeilijk, want in het begin van de jaren 60 was het zeer ongewoon om het over je gevoelens te hebben, zeker in Groot-Brittannië. Toen ik het script las, moest ik aan mijn grootouders denken. Zij waren heel formeel en toonden zelden affectie. Zij hadden natuurlijk een wereldoorlog meegemaakt. Mijn grootvader had in België gevochten toen hij 17 was. Hij heeft daar altijd mee geworsteld. Die hele generatie was getraumatiseerd, dus voedden ze hun kinderen hard op.»

HUMO Denk je dat Florence en Edward vijf jaar later een grotere slaagkans hadden gehad?