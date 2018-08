Koppensneller Herman Brusselmans: 'Holebi's zijn niet raar en niet bijzonder, we zijn gewoon onszelf'

Ik lag in het Sint Lucas-ziekenhuis. Er was een behoorlijk groot gezwel, gelukkig niet meteen kwaadaardig, uit m’n endeldarm weggesneden. Zo’n ingreep is niet echt een pretje. Er wordt in je onderste regionen gerommeld via openingen waarmee je niet elke dag te koop loopt. Infuzen, sondes, anesthesie, operatie, nazorg, pijn, ongemak, vrees, moedeloosheid, hoop, ze zijn allemaal van de partij. Op je zestigste gaat je gezondheid je klaarblijkelijk hoe dan ook enige parten spelen. Maar goed, ik klaag niet. Er zijn mensen die ergere dingen meemaken, en voorlopig leef ik nog, al kan ik niet zitten of stappen zonder dat m’n kont protesteert; en excuseer mij dat ik het woord kont gebruik, zoals u weet probeer ik dergelijke geladen woorden zoveel mogelijk te vermijden.

Wat alleszins fantastisch was, is dat m’n verloofde Lena VH de hele tijd aan m’n zijde bleef, mee heeft overnacht, me hielp schuifelen naar het toilet waar ik met heel veel moeite aan ontlasting kon doen, me moed insprak, en voor de zoveelste keer bewees dat de liefde de angels uit het bestaan haalt in goeie en kwade tijden. Zonder die liefde ben je vaak een sukkeltje dat zomaar in een ziekenhuisbed ligt af te zien, en verder ben je niet zoveel.