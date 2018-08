'Echt een topbedrijf, Ryanair!'

Ooit was Ryanair een hip clubje dat vliegreizen betaalbaar én avontuurlijk maakte. Wilde je goedkoop naar het zuiden? Dan moest je naar Gosselies, in de buurt van Charleroi. Daar vond je na lang zoeken tussen de wuivende aardappelplanten een aandoenlijk gebouwtje met een verharde landweg ernaast. Dat was het vliegveld. Je moest zelf je bagage in het ruim smijten, maar dat vond je niet erg. Even later zat je met enkele anderen die het Geheim van de Goedkope Vluchten kenden, voor een appel en een ei in een niet eens halfvol vliegtuig. Bijna gratis en voor niks naar Carcassonne! En o, wat rammelde dat toestel ouderwets gezellig! Ja, het ging er gemoedelijk aan toe, toen Ryanair nog de onderhond van de luchtvaart was.

Nu is dat wel even anders, getuigt één van de piloten.