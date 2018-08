Tussen Hemel & Hel: Wouter Van Besien, Nicky Degrendele en Spinvis

'Een echte koningin, daar word ik best geil van. Maar ze moet haar kroontje ophouden'

Wouter Van Besien ‘Zonder geld op café’

Als om in de verf te zetten dat hij, inwijkeling of niet, wel degelijk een echte Antwerpenaar is, bestelt de groene kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien op het Zurenborgse terras van afspraak een bolleke. Alle vergelijkingen met Kris Peeters – daar wil hij toch eventjes de nadruk op leggen – berusten echter louter op toeval.

Wouter Van Besien «Op een zonnig terras in Antwerpen drink ik gewoon graag een bolleke. Op andere momenten mag het ook wat straffer: blauwe Chimay, Duvel, af en toe een frisse saison. Op het verrassingsfeest voor mijn 45ste verjaardag, anderhalf jaar geleden, hadden de genodigden ofwel speciaalbier bij, ofwel cd’s – ik hou van muziek.»

HUMO Vooral van Billy Bragg, meen ik me van een oud interview te herinneren.

Van Besien (knikt) «In het vierde middelbaar zijn we met de klas naar Londen geweest, daar heb ik toen ‘Talking with the Taxman About Poetry’ gekocht. Sindsdien ben ik een Billy Bragg-adept: hij is een linkse politieke activist, maar met humor en met veel aandacht voor de liefde. Ik ga altijd kijken wanneer hij in onze contreien optreedt. Eind vorig jaar nog in De Roma: toen heb ik na afloop van het concert een halfuur met hem van gedachten kunnen wisselen in de backstage. Een fijn gesprek, onder meer over de brexit – één van zijn nieuwe nummers heet trouwens ‘Full English Brexit’ – en ik heb hem laten beloven dat hij ooit nog eens groen zal stemmen.»

HUMO A propos, wat is uw culinaire top?

Van Besien «Ik ben een pastaman. Het vooruitzicht op lekkere pastagerechten in alle soorten en maten is voor mij al reden genoeg om in de zomer naar Italië op vakantie te gaan. Het nadeel is alleen dat ik het brood daar niet lust: ’t is me te droog, te weinig gezouten. Erg jammer, want ik ben een groot liefhebber van krakend vers brood, bij voorkeur met wat boter en een stukje kaas. Niet dat ik zoiets ooit zou doen, maar eigenlijk zou ik na elke broodmaaltijd de rest van het brood kunnen weggooien en een vers brood kopen voor de volgende maaltijd.

»Wat ik ook graag eet – en ik weet dat ik daarin vrij uniek ben – is ossentong in maderasaus. Mijn moeder maakte dat vroeger weleens klaar bij feestelijke gelegenheden, en ik ben er verzot op gebleven. Ook nadat zij ermee was opgehouden, wegens ‘niet meer van deze tijd’. Lang heb ik gedacht dat ik ’s werelds laatste liefhebber van ossentong in maderasaus was, ook al omdat er behoorlijk raar op werd gereageerd als ik iemand over mijn voorkeur vertelde. Maar dat veranderde toen we met drie gezinnen samen in een huis zijn gaan wonen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Ik ben daar aan de praat geraakt met Germaine, de moeder van onze buurvrouw, die tot mijn verrassing plots liet vallen dat ze niets liever doet dan ossentong in maderasaus klaarmaken. ‘Alleen is het zo spijtig dat niemand het nog wil eten.’»