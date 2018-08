Dat te weinig slaap niet gezond is, wisten we al, maar volgens een studie in het Journal of the American Heart Association blijkt dat lang slapen óók niet goed is voor de gezondheid. Dan loop je een hoger risico op hart- en vaataandoeningen en beroertes, en maak je 30 procent meer kans om vroegtijdig te overlijden dan mensen die vroeger uit bed wippen. Straks durven we níét meer te gaan slapen!