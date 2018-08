Laatste loodjes: 'Analoog op de tram'

Enfin, een smartphone kon ik niet langer ontlopen. Krap twee maanden beschik ik nu over zo’n multifunctioneel apparaat en tot nog toe ben ik er helemaal niet aan gehecht, laat staan gebonden. Vrijheid is meer dan ooit een mate van onbereikbaarheid.

Ik heb dat vernuftige ding vaak niet bij me als ik de deur uit ben, zonder daar enigerlei ongemak van te ondervinden. Op de tram in mijn woonstede zijn de gebruikers van het openbaar vervoer als op bevel in hun smartphone verdiept, terwijl ik, hun medepassagier, niets te googelen heb, noch te facebooken, noch te twitteren, noch te whatsappen, noch te youtuben, noch iets anders te doen dat alleen maar in foeilelijk Nederengels kan worden uitgedrukt. Een beller ben ik ook al niet, tenzij zo nu en dan beroepshalve. Als ik al eens hoog in een vastgelopen reuzenrad zit, en ik heb die smartphone toevallig bij me, dan stuur ik liever een berichtje naar mijn naaste naaste: ‘Kom iets later thuis. Je herkent me aan gladiool in knoopsgat.’

Op de tram doe ik wat ik altijd al heb gedaan: scheppend suffen, bij de aanblik van deze of gene medepassagier een levensverhaal bedenken, en vooral: door het tramvenster, een analoog scherm dat node aan herwaardering toe is, naar het langsglijdende leven kijken: ‘Had die man een kip op zijn schouder?’