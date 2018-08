– Vraagt deze tijd meer van een artiest dan twintig jaar geleden?

Wilbert Mutsaers «Zeker, het speelveld is totaal anders. Vroeger waren de radiostations, de platenwinkels en de muziekzenders enorm belangrijk. Als je de ‘superclip’ op TMF was, verkocht je die week tienduizenden cd’s in de Benelux. Die aantallen zijn nu onvoorstelbaar.

»Kijk alleen al naar de invloed van sociale media: artiesten krijgen nu de hele dag door feedback en moeten voortdurend zichtbaar zijn. In afzondering een album opnemen en dan afwachten wat het publiek ervan vindt, dat kan eigenlijk niet meer.»