'Ik was in shock toen ik hoorde wat er in New York was gebeurd. We wisten meteen dat hij er de hand in had gehad, en we waren diep beschaamd'

In een hoek van de kamer zit een vrouw van een eind in de 80 afwachtend op een sofa. Ze draagt een kleurige jurk met gedetailleerde motiefjes. Haar rode hoofddoek wordt weerspiegeld in een vitrinekast, waarin een kader met de foto van haar zoon tussen familiejuwelen en sieraden is geplaatst. De hele kamer hangt vol foto’s van de glimlachende, bebaarde man in militair pak. Alia Ghanem is de moeder van Osama bin Laden. Naast haar zitten twee van haar zonen, Ahmad en Hassan, en Mohammed al-Attas, haar tweede echtgenoot, die haar drie zonen mee heeft grootgebracht. De mannen zijn gekleed in smetteloze witte gewaden. Iedereen in de familie heeft zijn eigen verhaal over de man die in één adem wordt vernoemd met de opkomst van het wereldwijde terrorisme. Maar vandaag draait alles om háár versie over het leven van haar oudste zoon, die op één of andere manier de weg is kwijtgeraakt.

Alia Ghanem «Ik heb een heel moeilijk leven gehad omdat hij zo ver van mij verwijderd was. Mohammed heeft Osama opgevoed vanaf zijn derde levensjaar. Hij is een goede man, en hij was goed voor Osama.»

De familie is bijeengekomen in de villa in Jeddah, de stad in Saudi-Arabië waar de Bin Ladens al generaties lang wonen. De straat is een aaneenschakeling van imposante optrekjes: dit is de betere wijk van Jeddah. De Bin Ladens zijn de bekendste inwoners, en één van de rijkste families van het land. Hun bouwimperium heeft mee het moderne Saudi-Arabië vormgegeven, en de clanleden bekleden sleutelposities in het establishment. De thuisbasis weerspiegelt hun fortuin: een brede trap in het midden leidt naar de talrijke zalen en kamers.

Jarenlang heeft Alia Ghanem geweigerd over Osama te praten, net als de rest van de familie. Maar de machtsverhoudingen op het Arabische schiereiland beginnen te verschuiven, op aansturen van de ambitieuze kroonprins Mohammed bin Salman (32). Hij heeft ons toegestaan om de familie te spreken – hun doen en laten wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid. Osama’s erfenis is een smet op het blazoen van het koninkrijk en van de Bin Ladens, maar als de familie haar verhaal kan vertellen, kan ze aantonen dat de verantwoordelijke voor de aanslagen van 11 september 2001 een oucast was, lijkt de redenering.