'Er zitten weer dingen in waarmee we op lange tenen gaan trappen, ja'

Matt Groening heeft een indrukwekkend palmares. Zijn animatiereeks ‘The Simpsons’ is met 29 seizoenen en 639 afleveringen de langstlopende sitcom aller tijden, goed voor 31 Emmy Awards, gastrollen voor tal van wereldsterren en de uitroep die klunzen overal ter wereld verenigt: ‘D’oh!’ Zijn surrealistische sciencefictionreeks ‘Futurama’ spreekt een kleiner publiek aan, maar is wel een culthit. En nu, na vijf jaar uit de spotlights, is Groening terug met een nieuwe reeks – zijn derde nog maar. ‘Disenchantment’ draait rond de doldwaze avonturen van een dronken prinses die aan een gearrangeerd huwelijk ontsnapt, bijgestaan door een elf en een duiveltje. Denk: ‘Sneeuwwitje’, maar dan geschreven door een Monty Python-fan die te veel naar de bordeelscènes in ‘Game of Thrones’ heeft gekeken.

– Vergeleken met ‘The Simpsons’ en ‘Futurama’ lijkt uw nieuwe reeks meer op volwassenen gericht.

MATT GROENING «Er zit heel wat zwarte of aangebrande humor in, ja. Maar je zult zien, het is ook een reeks met een hart. En wat houd je over zonder die grappen? Een Disneyfilm. De prinses móét zich af en toe een stuk in haar kraag drinken, zodat je weet dat je niet naar ‘Frozen’ zit te kijken.»

– Is dat een antwoord op ‘Family Guy’, dat een doorslagje is van ‘The Simpsons’, maar dan met schuine moppen?