Wie is de jihadi met het Antwerpse accent?

Montasser vertelt zoveel. Of het waar is is een andere zaak? Eén ding staat vast en dat is dat hij vrij mediageil is. Er zijn, en ik ken ze, onderzoekers die niet vaak, zelfs niet, in de media komen en zeer ernstig tewerk gaan, in de luwte, die tientallen en tientallen contacten hebben met jihadisten, hun vrouwen, ouders, familieleden en kennissen, maar daarnaast met anderen contact hebben GEHAD die zij verloren hebben door toedoen van ……. inderdaad Montasser. Waar hij geweest is moeten ernstige en goed geïnformeerde onderzoekers vaak niet meer zijn. Omdat hij blijkbaar die kennis wenst te monopoliseren. Opvolging van sommige interessante pistes gingen daardoor verloren.