'Arabische en westerse media lieten zich gebruiken om jihadistische peptalk te verspreiden'

Het was de Libanese journaliste Jenan Moussa die het gesprek met de foreign fighters regelde. Omdat ze het te gevaarlijk vond om zelf ter plaatse te gaan, speelde ze haar vragen door aan een fixer. Die nam het filmpje op, dat door de journaliste werd ingeleid op Alaan, een satellietzender uit Dubai. In het interview stelde de Vlaming zichzelf voor als Abu Abdul Rahman al-Belgiki, en beweerde hij geen lid te zijn van een terreurbeweging zoals IS of Jabhat Al Nusra, dat gelinkt is aan Al Qaeda.

Montasser ALDE’EMEH «Dat zeggen buitenlandse jihadisten wel vaker. Zo hopen ze bij een eventuele terugkeer naar hun thuisland op clementie. Als je zegt dat je als freelancer hebt gevochten tegen de volkerenmoordenaar Assad, klinkt dat beter dan wanneer je lid bent geweest van een jihadistische terreurorganisatie.»