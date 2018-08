Paul Bekaert, advocaat van Carles Puigdemont: 'Het is onrustwekkend en zelfs schokkend hoe Wouter Beke heeft gereageerd op het Catalaanse referendum'

'We gaan naar een klassenjustitie waarin gewone burgers geen rechtszaak meer kunnen betalen, ook al hebben ze gelijk'

HUMO Meester Bekaert, eerder dit jaar verdrongen honderden Spaanse cameraploegen zich voor uw deur. Het gerucht ging dat Carles Puigdemont, die in Catalonië een onafhankelijkheidsreferendum organiseerde maar daarvoor vervolgd werd, een tijdje bij u thuis ondergedoken leefde.

PAUL Bekaert «Nooit! Ik ben meer dan 44 jaar advocaat, ik heb heus genoeg deontologie om te weten dat zoiets niet kan. Weet u hoe dat nepnieuws is ontstaan? Omdat in het verzoekschrift van Puigdemont stond dat hij ‘zijn woonst’ koos op dit adres. Dat is een geijkte uitdrukking om ervoor te zorgen dat alle aangetekende zendingen van het gerecht hier zouden terechtkomen, maar Spaanse journalisten lazen dat letterlijk en zijn hier voor de deur komen kamperen om toch maar een glimp van hem op te vangen. Best lastig, want ik heb ook andere klanten, die niet graag een muur van camera’s trotseren wanneer ze hier over de vloer komen (lacht). Toen ik naar de politie belde, zeiden ze: ‘Ja maar, meester Bekaert, wat wilt u dat we doen? Dit is Spanje niet, hier hebben we wél persvrijheid.’ West-Vlaamse humor, ge kent dat (lacht).»

HUMO Was dit het drukste jaar van uw leven?

Bekaert «Goh, toen Fehriye Erdal (de Koerdische activiste die door Turkije werd vervolgd en door Bekaert werd verdedigd, red.) in 2000 bijna in haar cel was gestorven door een hongerstaking, stond er óók wat volk op te kijken, hoor. Maar toen had ik zelf de pers uitgenodigd (lacht).»

HUMO Hoe zou het nog zijn met Fehriye Erdal?

Bekaert «Geen idee. Ze is een paar maanden geleden bij verstek tot 15 jaar veroordeeld door de rechtbank van Brugge, maar daar is geen regel meer over verschenen. Het heeft blijkbaar geen nieuwswaarde meer. Ze is spoorloos. Hier in Tielt zeggen ze dat ze pas echt op de vlucht is geslagen nadat ze mijn factuur had gekregen. Alweer die West-Vlaamse humor (lacht).»

HUMO U was van in het begin zeker dat u Carles Puigdemont zou kunnen vrijpleiten.

Bekaert «Natuurlijk. Het was toch overduidelijk een politieke vervolging? Ik kon me niet voorstellen dat een Belgische rechter in die redenering zou meegaan. De Belgische magistratuur heeft gelukkig nog voldoende trots en zelfrespect om zich niet voor de Spaanse kar te laten spannen.

»Ik had natuurlijk ook heel wat goeie argumenten: net zoals bij ons genieten verkozenen in Spanje straffeloosheid voor dingen die ze zeggen en doen in het kader van hun functie. In België kun je nooit worden gestraft voor het organiseren van een referendum. De uitslag zou worden vernietigd, maar meer ook niet.»

HUMO Een referendum organiseren mag niet van de Spaanse grondwet. De regering-Rajoy had dus wel een punt.