'Bij de gemeenteraads verkiezingen gaat het nog altijd om Jan, Piet en Pol. Maar bij de federale verkiezingen van 2019 zal het verschil via sociale media worden gemaakt'

Gert Van Mol en zijn consultingbureau Groep G begeleidden CD&V van oktober 2017 tot juni 2018. CD&V zette de samenwerking stop nadat in de pers was uitgelekt dat de partij meer dan 10.000 Indiase Facebookfans had, op een totaal van zo’n 36.000. ‘Waarschijnlijk gekochte fans van een of andere clickfarm,’ opperden experts. De partij zelf hield het bij ‘een advertentieblunder’, ontkende dat er fans waren gekocht, en schoof de verantwoordelijkheid in de schoenen van Gert Van Mol. De externe consultant, voordien negen jaar aan de slag bij The Wall Street Journal, leerde de partij de ins en outs van Facebook en Google. Hij gaf meer dan 140 lessen aan partijkopstukken en -medewerkers over hoe ze potentiële kiezers gerichter konden bereiken met gepersonaliseerde boodschappen. ‘Maar met het India-incident heeft CD&V in de eigen voet geschoten,’ zegt Van Mol. ‘Het is ontstellend hoe weinig digitale kennis ze hebben.’

Worden verkiezingen tegenwoordig online gewonnen? Donald Trump beweert van wel. Zijn campagneteam huurde het bedrijf Cambridge Analytica in, dat de Facebookgegevens van 87 miljoen Amerikaanse stemgerechtigden verzamelde – zonder hun toestemming – en hen op basis van psychologische profilering bestookte met gepersonaliseerde propaganda. Hetzelfde bedrijf speelde ook in het brexitreferendum in Groot-Brittannië een doorslaggevende rol door mensen met eenzijdige informatie te bombarderen. Maar ook Barack Obama deed tijdens zijn presidentscampagne via sociale media al aan microtargeting: de boodschap afstemmen op de individuele kiezer.

Ook in Vlaanderen duwt de digitale technologie onze politieke partijen meer en meer in de richting van microtargeting. Commerciële bedrijven gebruiken de techniek al langer om hun producten te promoten bij de juiste klanten. Nu ontdekken Vlaamse politici dat ze die net zo goed kunnen toepassen om hun politieke ideeën bij potentiële en zwevende kiezers te krijgen.

Gert Van Mol «Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat het nog altijd om Jan, Piet en Pol die elkaar kennen en tegenkomen op het voetbal, maar bij de federale verkiezingen van 2019 zal het verschil via sociale media worden gemaakt.

»Voor het eerst hebben politici rechtstreeks contact met de kiezer, zelfs zonder dat ze ervoor hoeven te betalen. Je kunt met één muisklik een hele groep gelijkgestemden bereiken met je boodschap. Er worden allerlei apps en tools ontwikkeld die de manier van politiek bedrijven zullen veranderen. Partijen als de N-VA, Vlaams Belang en Groen staan het verst. De traditionele partijen zijn nog volop aan het leren.»

HUMO Waarom doen politieke partijen zo geheimzinnig over hun onlinecampagnes?