'Voetballers willen maar één ding: opvallen. Blingbling. De koers is een fijnere wereld'

Half juli veegde Evenepoel de concurrentie op een hoopje. Op het Europees kampioenschap voor junioren in Tsjechië trok hij al na zeven kilometer in de aanval, met Cano Rodriguez in zijn spoor. De Spanjaard weigerde over te nemen, en Evenepoel besloot alleen door te gaan. Na een solo van 83 kilometer kwam hij over de streep met tien (10!) minuten voorsprong op de beste vertegenwoordigers van zijn generatie. Rodriguez werd nog eervol derde.

Het kunststukje van Evenepoel bleef niet onopgemerkt. Team Sky en Mitchelton-Scott legden hem lucratieve contracten voor, maar hij sloeg hun voorstellen af. Evenepoel tekende bij het Belgische Quick.Step, dat al langer achter hem aan zat. De afspraak is wel dat hij twee jaren in zijn ontwikkeling overslaat. Volgend seizoen zal Evenepoel niet bij de beloften starten, maar wordt hij meteen prof.

HUMO Team Sky zou je één miljoen euro geboden hebben.

Remco Evenepoel «Sky en Mitchelton-Scott zwaaiden na het EK met hoge sommen. Dat was wel even slikken. Maar één miljoen euro? Nee. Het was wél een duizelingwekkend bedrag voor vijf jaar. Ik had al langer een goed contact met Quick.Step, dus heb ik hen ingelicht over de voorstellen. Quick.Step heeft snel gehandeld: vanaf 1 januari 2019 rijd ik als profrenner voor hen.»

HUMO Ook voor een duizelingwekkend bedrag?

Evenepoel «We hebben niet over geld gesproken. Mijn ontwikkeling als renner gaat voor. Vanaf volgend jaar is fietsen immers niet meer mijn hobby. Het wordt mijn beroep.»

HUMO Heb je toch niet even getwijfeld? Team Sky is het team met de grootste ronderenners, niet Quick.Step.

Evenepoel «Ik was al met Quick.Step op stage geweest. Ik ken die ploeg, het is bijna familie. Bij Sky zou dat toch anders zijn, er zitten zelfs geen Belgen in het team. Met Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal hebben ze grote namen voor het rondewerk, maar bij Quick.Step tref ik renners die me graag zullen helpen.»

HUMO Je slaat de beloften over. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Je zou een jaar rijden voor Axeon, het Amerikaanse jongerenteam van Axel Merckx.

Evenepoel «Axeon is een profteam voor renners jonger dan 23. Maar ze kunnen niet aan alle wedstrijden deelnemen, tenzij ze een wildcard krijgen. Quick.Step heeft dat probleem niet. Met hen kan ik alle wedstrijden rijden.»

HUMO Hoe reageerden Eddy en Axel Merckx op je keuze?

Evenepoel «Ze zullen vast teleurgesteld zijn, maar ik moet nu in de eerste plaats naar mezelf kijken. Als Quick.Step zegt dat dit een goede stap in mijn ontwikkeling als renner is, mag ik niet twijfelen. Patrick Lefevere, de teammanager van Quick.Step, heeft met Axeon gebeld.»

HUMO Je had het contract met Axeon al bij Eddy Merckx thuis getekend. Is dat vervelend?