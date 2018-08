'Al voor ik bij de VRT werkte, keek ik met meer dan gewone interesse naar de journaals die zij presenteerde'

HUMO In een HUMO-interview uit 2005 zei je: ‘Ik kan echt niet wachten tot mijn generatie het op de VRT gaat overnemen.’ Het is zo ver.

Annelies Van Herck «Ja. Leuk toch? (lacht) Het nadeel is dat je inmiddels al de volgende generatie voelt komen. In die dertien jaar is zo veel veranderd dat jongere generaties zich wel sneller moeten manifesteren. Dat kan ook, omdat er veel meer kanalen zijn. Maar ik voel me in een rotvaart ouder worden.

»Toen Annemie Struyf en Lieve Blancquaert hun reeks ‘Meisjes van 40’ maakten, schudde ik een beetje meewarig het hoofd. Maar kijk, intussen ben ik zelf een meisje van 40. Misschien denken Annemie en Lieve nu aan een reeks over de menopauze. Ik beloof dat ik daar niet meewarig over zal doen (lacht).

»Ouder worden heeft natuurlijk voordelen. Je groeit; mensen luisteren naar je op een redactievergadering; je wordt ernstig genomen. Je plukt de vruchten van wat je jarenlang hebt opgebouwd.»

HUMO Wat is het meest veranderd in die 13 jaar?

Van Herck «De aandachtsspanne van mensen is korter geworden. Ook de mijne, en ik vecht daartegen. Steeds meer mensen willen alleen nog maar berichten die niet te lang zijn. Alles moet snel gaan. Dan krijg je koppen als : ‘Deze vijf dingen moet je weten over...’ Dan haak ik meteen af, ik móét namelijk helemaal niets. Ik hou er ook niet van om zo aangesproken te worden, ik ben daar redelijk ouderwets in.

»Een tijd geleden was er die oorlogsmisdadiger die gif dronk in het Joegoslaviëtribunaal. Ik keek die avond naar ‘De ideale wereld’ en daar hadden ze de rappers van De Jeugd van Tegenwoordig op bezoek. Otto-Jan Ham toont hen die beelden, en één van die kerels zegt: ‘Ik heb dat ook gezien, maar een uur later vond ik dat geen nieuws meer.’ Eén uur! Dat vond ik toch een beetje choquerend.»