Dossier voedselverspilling: 'we gooien in Vlaanderen elk jaar bijna een miljoen ton eten weg'

'Etenswaren zijn veel te goedkoop en wij zijn te kieskeurig. In Europa gaat er jaarlijks tussen de 95 en 115 kilo voedsel per persoon verloren'

Nog meer hallucinante cijfers: voedselverspilling kost Europa jaarlijks 140 miljard euro. Voor al dat weggegooide voedsel werden ook water, energie en grondstoffen verspild. Dat is eveneens slecht nieuws voor het klimaat: milieuactivist Paul Hawken berekende in zijn boek ‘Drawdown’ dat voedselverspilling jaarlijks goed is voor 4,4 gigaton broeikasgassen, of ongeveer 8 procent van het wereldwijde totaal. Het voedselagentschap van de Verenigde Naties noemt de voedselverspilling dan ook ‘excessief’. Tijd dus om haar een halt toe te roepen. Dat vindt ook Tessa Avermaete, project manager bij SFERE (Sustainable Food Economies Research Group) aan de afdeling Bio-economie van de KU Leuven en co-auteur van het boek ‘Wat met ons voedsel?’.

HUMO Hoeveel voedsel verspillen we in Vlaanderen?

Tessa Avermaete «Dat is al meteen een heel moeilijke vraag (lacht). We maken om te beginnen een onderscheid tussen voedselverspilling en voedselverlies. Voedselverlies is alles wat per ongeluk verloren gaat, bijvoorbeeld tijdens de verwerking van groenten en fruit op het land en in de industrie. Voedselverspilling is eetbaar voedsel dat op het einde van de keten verloren gaat: voeding die in de rekken ligt en klaar is voor consumptie, maar over datum is. Of voedsel dat de consument weggooit.

»Volgens de Verenigde Naties gaat in Europa jaarlijks tussen de 95 en de 115 kilo voedsel per persoon verloren door verspilling. In het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara of in Zuidoost-Azië is dat 6 tot 11 kilo. De actueelste cijfers voor Vlaanderen komen uit een rapport dat vorig jaar verscheen: vanaf de oogst tot en met de consumptie ging 3.485.000 ton voedsel verloren. Dat cijfer omvat het eetbare verspilde voedsel, maar bijvoorbeeld ook wel schillen van fruit en groenten, beenderen en karkassen.»

HUMO Waar gaat al dat voedsel verloren?

Avermaete «In de voedingsindustrie gaat elk jaar 2,3 miljoen ton voedsel verloren. De distributie – veilingen, supermarkten, winkels – is goed voor ongeveer 65.000 ton. Voedselverwerkers – alle cateraars en restaurants – verspillen 60.000 ton. Bij de huishoudens gaat er 468.000 ton verloren. Dat komt neer op een goeie 73 kilo per persoon per jaar. Als je alleen het eetbare verspilde voedsel telt, komt de volledige keten aan 900.000 ton. Huishoudens verspillen ruim 212.000 ton, of 33 kilo per persoon. Er gaat nog altijd té veel voedsel verloren.»

HUMO Het grootste verlies zit dus bij de industrie.

Avermaete «Dat komt onder meer door de strenge kwaliteitseisen. Voedsel dat te klein, te groot of te krom is, wordt weggegooid of naar de verwerking afgevoerd.»

HUMO Zouden die kwaliteitsnormen dan niet beter wat versoepeld worden?