Toekomstdenkers (4): Harvard-professor Yascha Mounk over de teloorgang van de democratie

HUMO Waarom bent u zo bezorgd?

Yascha Mounk «Onze democratieën bevinden zich in een zorgwekkende toestand en dat hebben ze voor een groot deel aan zichzelf te danken. Onze leiders komen hun beloften aan de burger niet meer na. In veel landen merken we dat de levensstandaard gestagneerd is, dat regeringen minder efficiënt werken en dat het bijvoorbeeld steeds langer duurt om infrastructuurprojecten af te werken. Mensen over de hele wereld zijn misnoegd omdat ze het gevoel hebben dat politici niet langer doen waarvoor ze verkozen zijn: de belangen van de burger dienen.»

HUMO En wij maar denken dat die trage besluitvorming typisch Belgisch was. Het duurt een eeuwigheid om in Antwerpen een verkeersinfarct op te lossen. Actiegroepen en burgercomités hebben de regie zowat overgenomen.

Mounk «Je ziet het overal. Regeringen worden besluitelozer en burgers komen daartegen in opstand. Gewone mensen staan vandaag niet alleen veel kritischer, maar ook veel negatiever dan vroeger tegenover het concept ‘democratie’. Het stemgedrag geeft dat ook aan. Mensen stemmen steeds vaker voor populisten die bereid zijn de basisnormen van een stabiele democratie aan te vallen. Onder meer in Rusland, Turkije en Venezuela zijn al dictaturen ontstaan. Polen en Hongarije staan aan de rand van een dictatuur. Zorgwekkend is dat we ook rijke en geconsolideerde democratieën in het westen, zoals de Verenigde Staten of Italië, dezelfde kant zien opgaan.»

HUMO U wordt weleens vergeleken met Thomas Piketty, de Franse econoom die furore maakte met zijn boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’. Daarin wees hij uitgebreid op de maatschappelijke gevaren van inkomensongelijkheid. Uw boek ‘The People vs. Democracy’ toont voor het eerst glashelder aan welke gevaren het populisme inhoudt.

Mounk «Een dokter kan maar de juiste behandeling voorschrijven wanneer hij de correcte diagnose stelt. Als je met een gebroken been in zijn kabinet opduikt en hij denkt dat je een verkoudheid hebt, is de kans klein dat hij je zal genezen. Dat is precies wat we zien in de internationale politiek. Nogal wat mensen minimaliseren de opkomst van het populisme. Klassieke politici denken nog altijd dat deze opflakkering van ongenoegen vanzelf zal verdwijnen en alles terug normaal zal worden. Dat geloof ik niet. Het populisme zet zich radicaal af tegen het democratische systeem. Het kanaliseert de woede van veel burgers, en daar is op zich niets mis mee. Alleen is de drijfveer van populisme niet om aan de noden van die mensen tegemoet te komen, maar om het volledige systeem kapot te maken. Zolang we dat niet begrijpen, en zolang we deze destructieve kracht niet even krachtdadig het hoofd bieden, zal ze aanwezig blijven.»