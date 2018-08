1| De nieuwe Messi

Erdogan, de zoon van een kapitein bij de kustwacht, was in zijn jeugd een groot voetbaltalent. Volgens sommige Turkse media kon hij op zijn 16de naar het grote Fenerbahçe, maar zag zijn vader dat niet zitten. In 2014 mocht Erdogan, intussen premier, zijn voetbalkwaliteiten nog eens etaleren tijdens een benefietmatch met enkele beroemdheden. Commentatoren waren diep onder de indruk: Erdogan, die na de rust werd vervangen, scoorde een hattrick en werd qua stijl vergeleken met Lionel Messi, Franz Beckenbauer en Gheorghe Hagi. Zijn team won de wedstrijd met 9-4.

2| Eigen familie eerst

Donald Trump is niet de enige die zijn familieleden bij het regeringswerk betrekt. Berat Albayrak, Erdogans schoonzoon, maakte in vijf jaar wel héél snel carrière: eerst in het zakenleven en sinds 2015 in de politiek. Dat jaar werd hij niet alleen parlementslid, maar schopte hij het meteen tot minister van Energie. Twee maanden geleden benoemde Erdogan hem tot minister van Financiën. Volgens insiders is de 40-jarige Albayrak ondertussen de op één na machtigste man van Turkije en leiden hij en Erdogan samen het land. De man staat er ook om bekend het vuile politieke werk op te knappen voor zijn schoonvader, vaak op nogal meedogenloze wijze.

3| Student 007

Vorig jaar fulmineerde Erdogan tijdens een toespraak in New York dat jonge Turken beter niet in het Westen zouden gaan studeren. Ze worden er, aldus de president, geïndoctrineerd door de verderfelijke westerse cultuur, verliezen hun identiteit en keren vervolgens naar hun land terug als vrijwillige spionnen. Wat hij even vergeten leek, is dat drie van zijn eigen kinderen in Amerika hebben gestudeerd. Net als de meeste leden van zijn regering. Oeps!