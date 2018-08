Jonge leeuwen: 18 in 2018 (6): Anna Violette Rousseau en Anais Bervoets

'Wij krijgen veel te weinig tijd om zorgeloos te leven en uit te zoeken wie we zijn en wat we willen'

‘Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo leuk om 18 te zijn,’ is het eerste wat Anna Violette zegt wanneer ze neerploft aan ons tafeltje in het café van de Brusselse Markten en een bionade appel-kaneel bestelt. ‘Echt? Jij ook al niet?’ roept Anais Bervoets verrast. ‘Dan zijn we met twee. En ik wil graag hetzelfde drankje!’ Het klikt meteen tussen Anna Violette en Anais, die elkaar hier voor het eerst ontmoeten. Allebei stadskinderen, allebei opgegroeid in een eenoudergezin en allebei piekerend over hoe het verder moet met hun leven, nu ze voorbij die mijlpaal van 18 jaar zijn.

Anna Violette Rousseau «Ik zou voor altijd 16 willen zijn (lacht). Toen was het leven nog een avontuur, alles viel nog te ontdekken. Op je 18de wordt het leven zo serieus, met verplichtingen en verantwoordelijkheden. Volwassenen zeggen ook altijd dat ze rond hun 16de hun mooiste jaren beleefden. Dan denk ik: ó, is het beste al voorbij? Ik heb mijn 18de verjaardag niet eens gevierd.»

Anais Bervoets «Ik wel, een beetje te veel zelfs (lacht). Ik ben met mijn beste vriendin naar Amsterdam gegaan, we zijn uit geweest, hebben veel gegeten, veel geld uitgegeven, en ik heb ook een tattoo laten zetten. Spannend!»

HUMO Die joie de vivre heb je van je vader, gok ik.

Anais «Ja, wellicht. Maar ik begrijp wat Anna Violette bedoelt. Als ik mijn ouders hoor vertellen over de tijd dat zij 18 waren, denk ik dat het vroeger heel anders was, veel onschuldiger. Van ons wordt nu al meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht. We krijgen veel te weinig tijd om zorgeloos te leven en uit te zoeken wie we zijn en wat we willen doen.»

HUMO Wat valt je dan het zwaarst?