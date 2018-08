20 jaar 'The Miseducation of Lauryn Hill': 'Als je een vrouw bent en hiphop maakt, word je al snel met haar vergeleken'

'Als je niet conventioneel door het leven gaat, noemen mensen je waanzinnig. Maar Lauryn is evenmin gek als Einstein dat was'

In de twintig jaar sinds de release van ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ leidde Hill een teruggetrokken bestaan, maakte ze ruzie met haar medemuzikanten, probeerde ze tevergeefs een opvolger op te nemen en moest ze een tijdje brommen voor belastingontduiking. Maar die ene plaat uit 1998 blijft nazinderen. Nicki Minaj noemde haar onlangs nog een inspiratie voor haar fonkelnieuwe plaat ‘Queen’, de nieuwe hiphopkoningin Cardi B zong het ‘care for me’-refrein uit Hills ‘Ex-Factor’ na op haar eigen debuut, en Drake samplede hetzelfde nummer op zijn monsterhit ‘Nice for What’.

Lauryn Hill was 22 toen ze in 1997 aan de opnames van haar debuut begon. Ze stond toen nog bekend als L. Boogie, één derde van de Fugees, en de stem die in de zomer daarvoor elke radiozender had gekaapt met – ‘one time!’ – ‘Killing Me Softly (With His Song)’. Al sinds de middelbare school maakten Hill en de Haïtianen Wyclef Jean en Pras Michél samen muziek, eerst als The Rap Translator en daarna als Fugees. Maar hoe succesvoller de Fugees werden, hoe verder het trio uit elkaar groeide. In 1996 verscheen ‘The Score’, de doorbraakplaat van de groep met daarop naast ‘Killing Me Softly’ ook nog hits als ‘Fu-Gee-La’ en ‘Ready or Not’, een jaar later verliet Hill de groep. In de zomer van 1997 werd Lauryn Hill moeder en dat maakte iets bij haar los: ‘Ik had plots een intens verlangen om te schrijven. Elke keer als ik gekwetst of teleurgesteld werd, elke keer als ik iets bijleerde, schreef ik een nieuwe song.’ Vol inspiratie besliste ze een plaat op te nemen zónder de inmenging van Pras en Wyclef Jean.

Lauryn wou afwijken van het harde en nachtelijke geluid van de Fugees: ‘Ik schreef songs met de integriteit van reggae, de impact van hiphop en de instrumentatie van soul.’ Ze mengde die drie Afro-Amerikaanse genres tot één sound, waarop later het label neo-soul werd geplakt. Samples en loops vermeed ze. Santana kwam op een akoestische gitaar tokkelen, D’Angelo en Mary J. Blige gingen met Hill in duet en de toen nog onbekende John Legend speelde een potje piano op wat later de hit ‘Everything Is Everything’ zou worden.

De troef van Lauryn Hill? Ze kan alles. ‘To Zion’, een lied over haar pasgeboren zoon, werd in dit blad ooit omschreven als ‘Wu-Tang Clan meets Tracy Chapman’. ‘Thank you for choosin’ me,’ zingt de kersverse moeder er tegen haar kindje. Waarna ze gehakt maakt van oppervlakkige en hypocriete mannen én vrouwen in haar wereldhit ‘Doo Wop (That Thing)’.