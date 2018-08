Toegegeven, je deed toen met de koets ruwweg zes weken over het traject Londen-Firenze, onderweg werd je minstens twee keer overvallen en het souvenir uit Napels dat het meest beklijfde, was syfilis. Maar reizen had één voordeel: op elk moment waren in Europa maximaal enkele duizenden toeristen onderweg. Anno 2018 reizen wereldwijd een miljard mensen, en dat is een conservatief en voorbijgestreefd (2012) cijfer. Zelfs files zijn tegenwoordig overboekt.

Een paar jaar geleden stond ik op de luchthaven in Los Angeles in de rij toen het bericht kwam dat de vlucht werd afgelast. ‘Geldt dat ook voor de eerste klasse?’ vroeg een vrouw. Zes dagen eerder hoorde ik in een attractiepark een vrouw haar geld terugeisen omdat – komt-ie, en ik verzin het niet – ‘De dinosaurussen niet echt waren.’

Conclusie? In de top tien van reistips moet met stip op één staan: ‘Mijd Het Plebs’.