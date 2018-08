Nooit meer vlees: Humo sprak met dierenactivisten. 'Dieren zijn gebruiksvoorwerpen geworden die gestockeerd worden als wc-rollen'

@Jan Het klopt dat dieren dag per dag leven, maar ze zijn niet dom. Dieren voelen wel degelijk pijn. Het feit dat ze niet in de toekomst kunnen kijken wil toch niet zeggen ze daarom pijn moge (moeten) voelen. Ze voelen ook angst en ze voelen ook de angst van andere dieren rondom hun, ze beseffen wel degelijk dat er iets gaat gebeuren als ze naar de slachtbank worden gebracht. Het vlees dat op je bord komt uit de supermarkt heeft geen goede behandeling gehad. Ze worden allen opgekweekt om zo dik mogelijk te zijn, ze zien bijna nooit de buitenlucht (tenzij op het transport) en zitten in hokken dicht op elkaar. Dat we vlees nodig hebben is een fabeltje. Er bestaat genoeg andere voeding waar we proteïnen uit kunnen halen, zoals noten, zaden.. etc. Trouwens, met al het vuiligheid (hormonen en dergelijke) dat in de dieren word gespoten, lijkt het mij allerminst gezond om vaak vlees te eten. Uw argument 'moesten alle dieren blijven leven zou er geen plaats op de wereld zijn' slaat op niets, daar al die dieren worden gekweekt om te slachten. Het is niet dat ze anders zouden 'leven'. Er word trouwens op dit moment zeer veel plaats ingenomen door landbouwgrond waar graan op word bewerkt, als voeding voor de dieren. @Stavros Het leven in de dierenwereld is inderdaad brutaal, bloedig en kort. Dit komt omdat dieren leven om te overleven en geen moreel kompas hebben mee gekregen. Wij kweken geen dieren om te overleven (kijk maar eens naar hoe veel tonnen voedsel er word weggesmeten elk jaar). We hebben ook een moreel kompas en inlevingsvermogen meegekregen, dus je zou wel wat beter verwachten van ons. Ik kan mij voorstellen dat in sommige gevallen de dieren nog een aangenaam leven krijgen voorgeschoteld voor ze naar de slachtbank worden afgevoerd, maar het overgrote deel groeit helaas op binnen de muren van de overvolle stal, waar velen al sterven (door vertrappeling, of afwijkingen door zo opgekweekt te worden) voor ze aan de slachtbank aan komen. Ik denk dat jij te veel naar Bambi of andere Disney nonsens kijkt als je denkt dat al je vlees op je bord van dieren komen die een vrolijk op wei hebben kunnen huppelen. Ik vraag niet aan jullie om vegetarisch te worden met dit pleidooi, maar denk a u b eens na over waar het vlees van uw bord vandaan komt en hoeveel je daarvan in je lichaam wil stoppen.