Nooit meer vlees: Humo sprak met dierenactivisten. 'Dieren zijn gebruiksvoorwerpen geworden die gestockeerd worden als wc-rollen'

Tot voor kort was dierenactivisme een bezigheidstherapie voor geitenwollensokkendragers die de broodwinning en het vertier van het volk bedreigden. Op de veemarkt van Anderlecht of op Waregem Koerse, overal werden ze op boegeroep onthaald. Vandaag liggen de kaarten anders. Dierenwelzijn staat op de politieke agenda en het dierenactivisme breidt steeds verder uit. Naast good old GAIA laten ook Animal Rights en Bite Back zich in Vlaanderen gelden als stem van de stemlozen. Humo spreekt met Ann De Greef (GAIA), Benoit Van den Broeck (Animal Rights) en Benjamin Loison (Bite Back).