Horen, zien en doorverkopen: wat Facebook allemaal van u weet

'Met je likes geef je zoveel prijs over jezelf dat Facebook je beter kent dan je familie of je eigen partner'

‘Heb je het adres van die osteopaat opgezocht op het internet? Dan heeft Facebook het wellicht daar opgepikt,’ zegt Jeroen Lemaire, broer van presentatrice Sofie Lemaire en CEO van appontwikkelaar In The Pocket, dat bedrijven begeleidt in de digitale wereld.

Jeroen Lemaire «Als je van Facebook wegsurft, blijft de site je volgen op andere sites en onthoudt ze, net als Google overigens, alle informatie over je surfgedrag: wat je interesses zijn en welke artikels je aanklikt.

»Daar heb je ook mee ingestemd, want zowat alle websites vragen je om de zogenaamde cookies te accepteren, die je digitale spoor volgen en opslaan. Die cookies zijn nodig, anders zou je bijvoorbeeld op elke website telkens opnieuw moeten aanduiden dat je Nederlandstalig bent, maar we aanvaarden ze zonder goed te beseffen wat de gevolgen zijn. We kunnen ook haast niet anders. Onderzoekers van Carnegie Mellon University hebben berekend dat het ons jaarlijks 76 dagen zou kosten om alle privacydisclaimers door te nemen die we op ons afgevuurd krijgen.»

En zo wordt Facebook steeds slimmer. Bij elke stap die je zet, elke afspraak die je maakt, elk chatbericht dat je verstuurt, elke vriend die je ontmoet, elk restaurant dat je bezoekt, elk telefoontje dat je pleegt of elk boek dat je bestelt, kijken de digitale ogen van Facebook mee. ‘Het is soms griezelig wat ze weten over je persoonlijke leven,’ zegt opiniemaker Peter De Keyzer, oprichter van het communicatiebedrijf Growth Inc. in Antwerpen.

Peter De Keyzer «Een tijdje geleden lieten we ons huis verbouwen, en mijn vrouw hield zich met de praktische organisatie bezig. Op een dag kreeg ik op Facebook bij de suggesties van ‘mensen die je misschien kent’ een man te zien die ik van haar noch pluimen kende. Ik ben hem gaan opzoeken, en het bleek de schilder te zijn die drie weken in ons huis aan het werk was geweest. Facebook zegt: ‘Die man is drie weken bij je thuis geweest, waarschijnlijk kennen jullie elkaar.’»

HUMO Hoe weet Facebook dat hij daar was?