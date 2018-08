Ewan McGregor: 'Doe zoals Winnie de Poeh: met nietsdoen bereik je heel wat'

In de ‘Star Wars’ -films moest Ewan McGregor (47) acteren met Yoda , in ‘Christopher Robin’ krijgt de Schotse ster een beroemd beertje naast zich. McGregor speelt Christopher Robin, de zoon van schrijver A.A. Milne die als kind opdook in de ‘Winnie de Poeh’ -verhalen.

De volwassen Robin moet als crisismanager in een kofferfabriek een groot deel van het personeel naar huis sturen. Dat druist in tegen zijn zachtmoedige karakter en hij zoekt naar een oplossing. Als hij bij toeval Winnie de Poeh weer treft, krijgt hij enkele belangrijke levenslessen van zijn oude speelkameraadje.

– Heb je zelf al eens iemand moeten ontslaan?

Ewan McGregor «Eén keer, en nog wel op staande voet. Het betrof ons kindermeisje, dat behoorlijk verslaafd bleek te zijn. Ik heb haar meteen de laan uitgestuurd.»

– Het lijkt soms alsof Robin met een midlifecrisis kampt.

McGregor «Nee, ik haat dat woord. Het wordt zo vaak misbruikt. Als een man op een bepaalde leeftijd een motorfiets aanschaft, wordt dat als een identiteitsprobleem afgeschilderd. Maar misschien hoopt hij er gewoon plezier aan te beleven? Jaren geleden ben ik met mijn vriend Charley Boorman op de motorfiets van Londen naar Rusland gereisd (de twee maakten een documentaire en een boek met de titel ‘Long Way Down’ over de reis, red.). Wel, ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld als toen, en dat had niets met een crisis te maken. Het deed me ook denken aan mijn jeugdvriend in Schotland met wie ik na school in het nabijgelegen bos lekker niets ging doen, precies zoals Winnie het gewild zou hebben. Poeh heeft een relaxte levensvisie: met nietsdoen kun je ook veel bereiken. Die vorm van mindfulness spreekt mij wel aan.»

– Luiheid is nochtans niet aan jou besteed. Eén van je volgende projecten is de sequel op ‘The Shining’, waarin je Danny Torrance speelt, het helderziende jongetje dat inmiddels volwassen is geworden.

McGregor «Het scenario (opnieuw gebaseerd op een boek van Stephen King: ‘Doctor Sleep’, red.) is fantastisch. Maar het zal een hele klus worden om iedereen tevreden te stellen. ‘The Shining’ was omstreden: Stephen King distantieerde zich publiekelijk van de film, anderen vonden hem veel beter dan het boek. Ik behoor tot die laatste groep. Benieuwd dus hoe King onze film zal beoordelen.»

© Algemeen Dagblad





‘Christopher Robin’ speelt nu in de zalen.