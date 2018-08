Koppensneller Herman Brusselmans: 'Onbelast of niet: bijklussen is (nog) niet erg populair'

Zoals we al langer weten, ligt de literatuur plat op haar gat. Er worden bijkans geen boeken meer verkocht, bij lezingen komt geen kat opdagen, radio en tv besteden nagenoeg geen aandacht aan romans en dergelijke shit, en als iemand vraagt wat je doet in het leven en je zegt: ‘Ik ben schrijver’, dan word je uitgelachen. Let op, zelf mag ik eigenlijk niet klagen, omdat ik nog steeds, al zo’n jaar of vijfendertig, de befaamdste en leukste auteur uit onze letteren ben. Mensen willen een selfie met mij, jonge meisjes vragen of ze eens hun hand in m’n onderbroek mogen steken en andere schrijvers, zoals Christophe Van Gerrewey, Yves Petry en Saskia de Coster, komen raad vragen, teneinde ooit het succes te kunnen boeken dat ik al sinds de jaren 80 aan m’n kont heb hangen.

Desondanks zijn ook mijn hoogdagen voorbij. Vroeger waren het mooie meisjes die hun hand in m’n onderbroek wilden steken, tegenwoordig zijn het lelijke troela’s met water in hun onderbenen, brede schouders als van een dokwerker op steroïden en kwijl dat uit de linker- of rechterhelft van hun scheve mond sijpelt. Vroeger verkocht ik van ieder van m’n titels minstens veertigduizend exemplaren, tegenwoordig mag ik al tevreden zijn met vijftienduizend. Vroeger werd er, als ik ergens een lezing ging geven, al drie weken op voorhand gevochten voor de tickets, tegenwoordig zitten de zalen niet eens halfvol, of erger nog. Vorige week gaf ik een lezing in de bibliotheek van Spijkenisse, in Nederland, en er waren slechts twaalf mensen komen opdagen, mede omdat ze in de pauze gratis fluitjeswijn en bitterballen kregen.