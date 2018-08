'Het klinkt misschien raar, maar ik ben ooit verliefd geweest op mezelf'

Leen Dendievel ‘Met vier in bed’

De meest dramatische beelden die ons tijdens de recente hittegolf bereikten, waren begin deze maand te zien in ‘Het journaal’. Enkele onfortuinlijke ‘Thuis’-acteurs dienden zich bij een buitentemperatuur van 36 graden in dikke truien en winterjassen van hun dagtaak te kwijten – de herfstafleveringen worden al in de zomer opgenomen – en in één bijna noodlottig geval zelfs een mok warme chocolademelk te bestellen. De horror!

Leen Dendievel (speelt Kaat in ‘Thuis’) «Ach, het was allemaal nog best te doen, hoor. Zelf vind ik het altijd veel zwaarder om in de winter te doen alsof het zomer is. De crew is dan lekker warm ingeduffeld, terwijl jij buiten moet ronddartelen in een luchtig T-shirtje: brrr!»

HUMO De hel op aarde?

Dendievel «Dat nu ook weer niet, ik doe mijn job doodgraag. De hel op aarde, dat is een job moeten doen die je niet graag doet, en daar iedere ochtend om vijf uur voor moeten opstaan. Mijn mama is altijd poetsvrouw geweest, maar dat heeft ze nooit echt graag gedaan. Eigenlijk had ze voor verpleegster willen studeren, maar dat ging niet omdat ze de oudste van vijf kinderen was. Daardoor heb ik al op vrij jonge leeftijd beslist: ‘Bij mij gaat het niet zo zijn.’ Als ik voel dat iets me meer energie kost dan ik ervan terugkrijg, of het nu gaat over een job of een lief of een vriendschap, dan stop ik ermee. Je leeft maar één keer, hè? En als ze me vragen voor een feestje waarin ik geen zin heb, dan zeg ik eenvoudigweg: ‘Sorry, maar ik blijf thuis.’ Klinkt het niet, dan botst het maar.»

HUMO Wanneer in je leven was je het gelukkigst, en wanneer het ongelukkigst?