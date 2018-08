Humo sprak met een dianoloog: 'Wie een domme vraag stelt, krijgt een dom antwoord!'

Nadat al die bonnen zijn ingescand en nageteld, wil dat mens gepast betalen met een portemonnee vol kleingeld die ze amper kan tillen. Als dat dan eindelijk is gelukt, merkt het oudje dat ze per ongeluk kattenvoer met zalm en garnalen heeft gekocht, terwijl dat eigenlijk zalm en forel moet zijn. Want garnalen zijn niet goed voor de kat. Ze eet ze wel op, maar de dagen daarop miauwt ze anders dan anders. Dat maar om te zeggen dat eenentwintig jaar een helse eeuwigheid kan zijn. Zo lang is het immers geleden dat lady Diana stierf. Maar voor haar fans is het alsof het gisteren was. Zo ook voor dianoloog Mark Vleughels.

HUMO Weet je nog waar je het overlijden van de lady vernam?

Mark Vleughels «Ja hoor, het was een zondag. Bij de bakker vroeg iemand mij: ‘Zeg, weet ge wie er dood is?’ Ik antwoordde: ‘Jazeker. Elvis Presley, mijn overgrootouders, koning Boudewijn, en zo kan ik nog wel even doorgaan.’ Als iemand een domme vraag stelt, krijgt hij een dom antwoord. Zo ben ik. Maar daar heb ik het dus gehoord. En ik heb het meteen opgeschreven: het was bij de bakker, om kwart voor negen in de ochtend.»