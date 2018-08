Eeuwig spits Jan Mulder: 'Michel Preud'homme'

De arena is gevuld met 50.000 Amsterdammers en een paar honderd Luikenaars. Ajax - Standard. De Amsterdammers zwaaien met vlaggetjes, de Luikenaars roeren zich een kwartier voor de aftrap nog niet, zij zullen straks, wanneer de match is begonnen, vast van zich laten horen. Geweldige sfeer. Standard-coach Michel Preud’homme had in de voorbeschouwingen al gezegd: ‘Het kan spoken in de Arena.’

Ondergetekende is vaak in de Johan Cruijff Arena geweest en heeft het er nooit weten spoken. Men zingt er op monotone toon brave liedjes, heet wordt het er nooit. Niet te vergelijken met het geluid van Sclessin. Preud’homme dekt zich in. Zijn aan een minderwaardigheidscomplex grenzende onzekerheid is misplaatst. Had Standard in de tweede helft van de heenwedstrijd, met als inzet een plaatsje in de groepsfase van de financieel lucratieve Champions League, Ajax dan niet van het veld gespeeld en een achterstand van 2-0 met overrompelende drift en vernuft ongedaan gemaakt? Ajax is bevreesd voor de return.

De trainer van Standard beweerde na de eerste wedstrijd wel meer. Zoals het cliché dat de twee doelpunten van Ajax voortkwamen uit foutjes van zijn verdedigers: ‘Op dit niveau wordt dat onmiddellijk afgestraft.’ Ziyech en Huntelaar misten enorme kansen op de 0-3 en 0-4 op een zeer ondermaats niveau. Ajax bevestigde dat niveau een paar dagen later, in de arena waar het nooit spookt, met een gelijkspel tegen het armetierige Heracles uit Almelo. Ik was benieuwd naar de manier waarop Standard Luik, dat een doelpunt nodig had om zich te kwalificeren voor de volgende ronde, het zou aanpakken. Onmiddellijk de virtuoze Carcela aanspelen en met een geniale dribbel de angst er diep injagen bij de Amsterdammers, bijvoorbeeld.