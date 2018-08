De megatorpedo van Poetin: 'Als Poetin zo'n bom in de buurt van New York dropt, is het hele gebied vijftig jaar onbewoonbaar'

Eric Wilms (analist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies) «In tijden van nepnieuws zijn dit soort beelden natuurlijk voer voor speculatie. Ik vermoed dat het toestel er nog niet is. De filmpjes tonen tests in een soort laboratoriumomgeving. Of het ook daarbuiten werkt, is een andere zaak.»

HUMO Zo’n torpedo zou niet te onderscheppen zijn.

Wilms «Dat klopt. Afweersystemen tegen torpedo’s zijn nog vrij onderontwikkeld. Deze torpedo zou zich ook met een enorme snelheid en op zeer grote diepte voortbewegen: het lijkt me een lastige klus om zo’n wapen op te sporen en tegen te houden.»

HUMO Hoeveel schade zou zo’n bom kunnen veroorzaken?

Wilms «Als we de Russen mogen geloven, heeft het wapen een dubbele werking. Door de enorme kracht die er bij de explosie vrijkomt, zou er een tsunami worden opgewekt. Als een krachtige nucleaire bom onder water ontploft, bijvoorbeeld in een rivier of een haven niet ver van een stad, kan er ook een enorme hoeveelheid modder van de bodem worden opgezogen, die zich als radioactieve fall-out over de hele stad verspreidt.

»Het verraderlijke is ook dat het om een vuile bom gaat. Het nucleaire materiaal in de torpedo zit namelijk in een omhulsel van kobalt. Dat kobalt neemt de straling op, waardoor die meer dan vijftig jaar actief kan blijven. Dat is iets anders dan de fall-out van een nucleaire raket. Het komt erop neer dat een heel gebied min of meer onbewoonbaar wordt. Je kunt je voorstellen wat het zou betekenen als zo’n bom in de buurt van een stad als New York ontploft.»

HUMO Als we het zo horen, moeten we Poseidon vooral níét afdoen als een hoax of als fake news.

Wilms «Het is zeker een dreiging die serieus moet worden genomen. En dat er achter de schermen aan allerlei nieuwe nucleaire wapens wordt gewerkt, niet alleen door de Russen, lijdt geen twijfel. Maar ik geloof niet dat dit wapen snel zal worden ingezet.

»Het past ook in de huidige strategie van Poetin. Hij wil de boodschap verkondigen dat Rusland een wereldmacht is die niet over zich heen laat lopen. Dat het land toevallig vlak na de ontmoeting met Trump vijf nieuwe kernwapens aankondigde, doet vermoeden dat het bericht voor een groot deel bluf was. Daarnaast is het natuurlijk ook voor binnenlands gebruik bedoeld: Poetin heeft een publiek binnen de eigen grenzen dat hij moet bedienen, en op deze manier kan hij de aandacht afleiden van andere problemen.»

HUMO Hij is dus niet op een nieuwe wapenwedloop uit?

Wilms «Ik denk dat niemand daarbij gebaat is. Ook Poetin niet, want zoiets kost handenvol geld. En Rusland heeft het, onder meer vanwege de olieprijzen, economisch zwaar te verduren. Het zijn dus vaak holle dreigementen om onzekerheid te creëren en het thuispubliek te bedienen. En we hebben het bij de laatste verkiezingsuitslag nog gezien: Poetin is erg populair bij zijn eigen bevolking. Dit soort boodschappen slaat duidelijk aan bij zijn publiek.»