Toekomstdenkers (5): Madeleine Albright (81). 'Hoe vreselijk ik het ook vond dat mijn man me verliet: met hem zou ik nooit minister geworden zijn'

‘Een ongeëvenaard serpent’, zo noemde Saddam Hoessein haar toen ze nog de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties was. Nadien droeg Madeleine Albright (81) tijdens bijeenkomsten over Irak steevast een antieke gouden slang op haar schouder, met diamanten fonkelogen. De boodschap: waag het niet over me heen te lopen. Sindsdien bleef ze diplomatieke signalen uitzenden met haar broches. Politieke leiders waren later opgelucht als ze de eerste vrouwelijke Secretary of State ontmoetten met een stralende zon of een onschuldig lieveheersbeestje op haar jurk. Ze voelden zich minder op hun gemak als ze een krab of een wesp had uitgekozen.

Albright is vanochtend om halfdrie opgestaan in Londen, om op tijd in Amsterdam te zijn. ‘Sorry’, zegt ze als ze vermoeid plaatsneemt in een schemerig zaaltje, ‘ik ben een beetje dood.’ Ze heeft een zilverkleurige broche op haar mooie donkerblauwe robe manteau gespeld: Mercurius, de boodschapper. Een verwijzing naar haar nieuwste boek: ‘Fascisme, een waarschuwing’. In het boek, waarin ze regimes als die van Hitler en Mussolini ontleedt, constateert Albright dat het fascisme sinds de Tweede Wereldoorlog niet eerder zo’n serieuze bedreiging is geweest. En de huidige president van de Verenigde Staten draagt daaraan bij, schrijft ze.

HUMO Hebt u Donald Trump ooit ontmoet?

Madeleine Albright «Nee.»

HUMO Welke broche zou u dragen als u hem zou ontmoeten?

Albright «Een broche in de vorm van het Vrijheidsbeeld. En misschien eentje ernaast, met de Amerikaanse vlag.»

HUMO U noemt Trump de eerste ondemocratische president in de moderne Amerikaanse geschiedenis.

Albright «Ik meen dat echt. Dan doel ik op zijn onbegrip voor de vrijheid van de pers en de manier waarop democratische instellingen werken. Hij voelt de dwang alles onder controle te houden. Trump denkt dat híj alleen alle beslissingen neemt en dat die allemaal de juiste zijn. We hebben in de moderne tijd nog nooit iemand aan het hoofd van de uitvoerende macht gehad die in woord en daad zó ingaat tegen de democratische idealen.»