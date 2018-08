'Ik draag een paternoster en bid elke avond. Maar met de Bijbel lezen ben ik gestopt'

HUMO Voel je je al 25, of nog maar 25?

MATS Rits (denkt na) «Gezien mijn ervaring: ál 25. Voor iemand die heeft gestudeerd, moet het leven dan nog beginnen. Voor mij niet. Ik was 16 toen ik mijn eerste profcontract tekende. De voorbije negen jaar verliepen met veel hoogtes en laagtes. Te veel, eigenlijk.»

HUMO Het heeft tot deze zomer geduurd voor je bij een topclub belandde.

Rits «Zo abnormaal is dat niet. Veel mensen dénken gewoon dat ik al veel ouder ben. Maar ik voel niet de drang om hen te laten zien dat ik er toch ben geraakt: ‘Zie je wel dat ik het kan?’»

HUMO Waarom zit je bij Club Brugge, en niet bij Anderlecht?

Rits «Brugge ligt mij het best. Het wordt wel eens het grote KV Mechelen genoemd. Het Brugse publiek ziet graag dat je je kop ervoor legt en net als in Mechelen staan de supporters onvoorwaardelijk achter de ploeg. Maar wat ik vooral mooi vind, zijn de mensen die hier al zolang werken. Neem nu Herman, de materiaalman. Hoe oud is hij? 72? En hij komt nog elke dag naar de club om ons te helpen. Zulke kleine dingen sieren een club.

»Mijn makelaar zat ook rond de tafel met Anderlecht. Maar ik had bij Brugge al vrij snel een gesprek met coach Ivan Leko, en daar hield ik meteen een goed gevoel aan over. Dan is het in orde voor mij en hoef ik niet meer te weten wat het aanbod elders is.»

HUMO Hielp het dat Ivan Leko in het begin van je carrière nog even je ploegmaat was bij Beerschot?

Rits «De voetballer en de trainer Leko zijn twee verschillende persoonlijkheden (lacht). Hij was vooral een technische voetballer, terwijl hij er nu voortdurend op hamert dat we moeten lopen. Hij is erg streng en zit er kort op. Ik kijk er niet van op dat hij nu mijn trainer is: als speler was hij al bijzonder intelligent.»

HUMO Ook jij bent van nature een spelmaker, terwijl je nu als verdedigende middenvelder speelt.

Rits «Bij clubs als Beerschot en KV Mechelen kom je er niet met techniek alleen. Tenzij je héél goed bent, maar dat ben ik niet (lacht). Ik moest dus wel evolueren naar een werkende middenvelder. Door omstandigheden (de blessure van Marvelous Nakamba, red.) speel ik nu op de nummer 6. Ik had niet gedacht dat ik al meteen zoveel minuten zou maken. Ik hoopte er wel op, maar ik was niet zo naïef om te denken dat een plek in de ploeg veroveren vanzelf zou gaan met ploegmaats als Nakamba, Ruud Vormer en Hans Vanaken.»

HUMO Beeld je even in dat de 16-jarige Mats Rits kijkt naar waar de 25-jarige nu staat: wat vindt hij ervan?