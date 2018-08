Tussen Neil Young en Lana Del Rey: de nieuwe soloplaat van Miles Kane

'Mijn moeder zegt altijd dat ze mijn platen goed vindt. Ditmaal zag ik aan haar ogen dat ze het méénde'

We ontmoeten de immer onberispelijk geklede Kane – in woord, daad en klederdracht een rechtstreekse afstammeling van de Wellers en Gallaghers – in een Brussels hotel. Naast een nieuwe soloplaat heeft hij ook net een nieuwe deal voor een wintercollectie met kledingmerk Fred Perry, zijn derde al. Genoeg om over te praten, eindigen doen we met voetbal.

HUMO Wie is, los van de mensen die eraan hebben meegewerkt, de eerste die nieuw materiaal van je te horen krijgt?

Miles Kane «Mijn moeder en mijn manager. Hun mening waardeer ik het meest. Mijn manager zegt gewoon meteen waar het op staat. Me mom luvs me, dus die zegt van alles wat ik doe dat ze het goed vindt, maar ik zie aan haar ogen wat ze er echt van vindt. En ik heb gezien dat ze dol is op mijn nieuwe plaat. Ze houdt vooral van de tragere liedjes. ‘Killing the Joke’ is haar favoriet. En ‘Cry on My Guitar’, als ze dat op de radio hoort, moet ze wenen (lacht).»

'Tijdens het opnemen van de songs stond ik met één voet op het podium en zag ik het publiek al vóór me staan'

HUMO Je hebt vorige maand al een paar clubshows gespeeld met je nieuwe materiaal. Hoe ging dat?

Kane «Ongelooflijk goed. Het was lang geleden dat ik nog een soloshow had gespeeld en ik was best een beetje nerveus. Maar we hadden echt kleine clubs geboekt, en het voelde alsof ik terug aan het begin van mijn carrière stond, met alle opwinding van het nieuwe dat daarmee gepaard gaat. Net als toen stond ik voor een beperkt publiek songs te spelen die niemand kende. En net als toen ging iedereen uit zijn dak. I still got it, mate (lacht).

»Het gekke was dat ik tijdens het opnemen van de nieuwe songs al met één been op het podium stond. Ik herinner me letterlijk dat ik in de vocal booth stond en het publiek voor me zag staan.»

HUMO Dat was je nooit eerder overkomen?