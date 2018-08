De patser in Nora Gharib: 'Het gevoel dat je een piet tussen je benen nodig hebt om gehoord te worden: geloof me, dat herkennen véél vrouwen'

'Mensen zeggen: 'Jij bewijst dat er ook goede moslims zijn.' Maar als alle moslims met bomgordels rondliepen, was de wereld toch al láng opgeblazen?'

We treffen haar op Linkeroever, in Antwerpen, waar ze vijftien jaar heeft gewoond. ‘Hier is veel ruimte en veel groen, en heel brede lanen. Doet dat jou ook niet aan Amerika denken? Ik was onlangs in Los Angeles en ik dacht: ‘My God, net Linkeroever!’ Onze tweede vraag was nog niet gesteld of daar was de eerste al.

HUMO ‘Patser’ eindigt met een ‘choose life’-moment, waarop Adamo, gespeeld door Matteo Simoni, zijn leven een compleet andere wending laat nemen. Bij jou is zo’n sleutelmoment, waarop plots alles anders werd, ook makkelijk gevonden.

Nora Gharib (knikt) «De beslissing om mee te doen aan ‘K3 zoekt K3’. Alles wat ik vandaag doe of ben, is daar begonnen.

»Toen ik op het nieuws hoorde dat Kristel, Karen en Josje zouden stoppen, begon ik meteen te hyperventileren. Ik was een héél grote K3-fan. Niet dat ik op mijn 22ste nog naar hun liedjes luisterde, maar ik ging er altijd van uit dat de groep eeuwig zou bestaan. Ik vond het niet meer dan logisch dat mijn kinderen er later ook naar zouden kunnen luisteren.»

HUMO Zullen er niet altijd nieuwe kinderhelden opstaan?

Gharib «Ja. Maar wie anders – naast mijn man en ikzelf – moet mijn kinderen later belangrijke levenslessen bijbrengen? Ik ben bij wijze van spreken half opgevoed door K3. Ik gelóófde wat ze zongen. Ik gebruikte de wijsheden uit hun liedjes ook om andere kindjes terecht te wijzen. Wanneer iemand op de speelplaats racistische praat uitsloeg: ‘Hallo?! Het is wel álle kleuren van de regenboog, hè.’ En: ‘Ik weet dat jij ook naar K3 luistert, dus doe normaal.’ (lacht)

»Nadat aangekondigd was dat ze een nieuwe K3 zochten, zeiden veel mensen: ‘Zeg, dat is toch iets voor jou?’ In de eerste plaats mijn zussen. Maar daarna ook vrienden, collega’s, iedereen, onafhankelijk van elkaar. Ik snap ergens waarom – ik zing en dans graag, heb altijd willen acteren en ik hou van kinderen – maar ik had mezelf nooit als het juiste type gezien. En toen zag ik in de krant een interview met Gert Verhulst. ‘Moslima’s zijn ook welkom,’ zei hij, of iets van die strekking. Dat vond ik een teken.»

HUMO Uiteindelijk heb je het niet gehaald. In de halve finales van ‘K3 zoekt K3’ ging je eruit.

Gharib «Dat had ik verwacht. In mijn laatste twee afleveringen had ik slecht gepresteerd.

»Alle meisjes die naar huis werden gestuurd hebben gehuild, maar ik heb niet één traan gelaten. Vooral omdat ik er de tijd niet voor heb gehad. Ik stond nog op het podium mijn familieleden te knuffelen – de camera’s waren nét uit de ether – toen de programmadirecteur van VTM al naar me toe kwam. ‘We contacteren je snel. Voor wat programma’s en zo.’ Ik heb het beruchte zwarte gat na de uitschakeling nooit gekend.»

HUMO Als je één van de nieuwe K3-meisjes was geworden, had je vermoedelijk geen tijd gehad voor een hoofdrol in ‘Patser’, dat sinds de release is uitgegroeid tot een cultureel fenomeentje.

Gharib «Precies. Ineens lag alles open. Spannende periode.

»Ik vond het destijds heel raar toen Adil en Bilall mij vroegen. Ik, voor een gangsterfilm over drugs? Ik vroeg: ‘Jullie weten dat ik in ‘K3 zoekt K3’ zat?’ – ‘Tuurlijk. We hebben alles gevolgd. Maar we hebben ook je filmpjes voor ‘Generation M’ gezien.’ Dat was een project van MNM, waarvoor ik tussendoor enkele Facebookvideo’s had gemaakt. ‘Je kon zien dat je al veel hebt meegemaakt,’ zei Adil. ‘Je hebt een olifantenvel, en dat zul je nodig hebben voor ‘Patser’.’ ‘Maar daarom kan ik toch nog niet acteren?’ Waarop Bilall: ‘Heb je ooit gelogen?’ – ‘Ja.’ – ‘Dan kun je ook acteren.’ (lacht)»

HUMO Geef eens een voorbeeld van een leugen die je lang hebt volgehouden?