'Al vroeg kwam Trump tot de slotsom dat je beter zaken kunt doen met schurken dan met eerlijke mensen'

Op 9 november 2016 om 9.32 uur nam parlementslid Vjatsjeslav Nikonov van de pro-Poetinpartij Verenigd Rusland plaats achter de microfoon in de Doema, het Russische parlement in Moskou, om een nogal ongebruikelijke mededeling te doen. ‘Beste vrienden, gewaardeerde collega’s!’ zei Nikonov. ‘Drie minuten geleden heeft Hillary Clinton haar nederlaag in de Amerikaanse presidentsverkiezingen erkend, en enkele seconden geleden is Trump begonnen aan zijn toespraak als de gekozen president van de Verenigde Staten van Amerika. Ik feliciteer u allen hiermee.’ Hoewel Nikonov niets zei wat de meesten in het Kremlin niet al wisten, kon zijn korte verklaring rekenen op een enthousiast applaus. Donald J. Trump was zojuist Vladimir Poetins man in het Witte Huis geworden.

Leuke meisjes

In januari 1987 ontving Donald Trump een brief van ambassadeur Joeri Doebinin, waarin stond dat Intourist, het belangrijkste reisbureau van de Sovjet-Unie, ‘kenbaar had gemaakt interesse te hebben in het opzetten van een joint venture om een hotel in Moskou te bouwen en te exploiteren’. Vitali Tsjoerkin, die later VN-ambassadeur zou worden, hielp Doebinin om Trumps reis te regelen.

Op 4 juli 1987 vloog Trump samen met Ivana en twee assistenten naar Moskou. Hij bekeek er verschillende mogelijke locaties voor zijn hotel, waaronder één vlak bij het Rode Plein. Hij verbleef in dezelfde suite in Hotel National waar Vladimir Lenin en zijn vrouw in 1917 hadden overnacht. Viktor Soevorov, een agent van de militaire inlichtingendienst GROe, zei: ‘Alles is gratis. Er zijn goede feestjes met leuke meisjes. Het kan een sauna zijn, met meisjes en wie weet wat nog meer.’ Dat klonk allemaal fantastisch, afgezien van één ding: de KGB keek en luisterde 24 uur per dag mee.